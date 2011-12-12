ایجاد گمرکات تخصصی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان کردستان اظهار داشت: در راستای حمایت از توسعه صادرات و تسهیل در مبادلات مرزی لازم است که کمرگات تخصصی در مرزهای استان کردستان ایجاد و راه اندازی شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تلاش بیشتر برای توسعه صادرات در استان کردستان یادآور شد: تمام مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی باید با همت و جدیت هرچه بیشتر نسبت به افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و یافتن جایگاهی مناسب و در خور شان کشورمان در بازارهای عراق تلاش کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تاکید بر توسعه و افزایش صادرات کالاهای داخل، بر ارتقای کیفیت و کمیت اقلام صادراتی تاکید کرد و گفت: بازار کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای هدف استان کردستان است که سهم صادراتی استان به این بازار 13 درصد است.

شاه غیبی خواستار شناسایی نقاط ضعف در امر صادرات کالا در استان کردستان شد و گفت: کردستان ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه توسعه صادرات در اختیار دارد که باید به نحو مناسب از این ظرفیتها بهره برداری کرد.

در این جلسه عملکرد حوزه تجارت خارجی طی هشت ماهه نخست سال جاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشکلات صادرات در سطح ملی و استانی مورد بحث و بررسی اعضا قرارگرفت.

همچنین در این نشست مهمترین دلایل کاهش صادرات در استان کردستان عدم پرداخت مشوقهای صادراتی و عدم تجهیز و وجود گمرکات تخصصی عنوان شد و در ادامه مصوب شد که گمرکات استان نسبت به بررسی آمار گمرکات تخصصی و کالاهای مشمول اقدام تا طرح ایجاد گمرکات تخصصی در استان با رویکرد حمایت از توسعه صادرات از طریق مراجع ذیربط اقدامات لازم را اجرایی کند.