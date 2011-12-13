تردد در محورهای اصلی خراسان رضوی 7 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیاسی اظهار داشت: آمار تردد در محورهای اصلی و شریانی استان در فاصله روزهای 12 الی 18 آذرماه که تاسوعا و عاشورای حسینی را نیز شامل می شد، با 7.2 درصد افزایش به 970 هزار و 669 گذر رسید.

وی گفت: نکته جالب توجه کاهش بسیار چشمگیر آمار تردد در محور مشهد - چناران به عنوان پرترددترین محور استان در ماه های اخیر است به طوری که 159 هزار 300 مورد تردد در این دوره زمانی در محور فوق الذکر ثبت شده که نشان از کاهش 44 در صدی نسبت به مدت زمانی مشابه پیش از آن دارد.

سیاسی مهمترین دلیل کاهش شدید آمار در بزرگراه مشهد - چناران را وجود دو روز تعطیلی در میانه هفته عنوان کرد و گفت: به رغم این کاهش، آمار گذر در چندین محور مهم استان رشد داشته به نحوی که دراین مدت از آزادراه مشهد - باغچه، 137 هزار و 220 خودرو عبور کرده اند که این نشان از افزایش 60 درصد تردد در این محور دارد.

وی افزود: هدر محورهای چناران - قوچان و باغچه - نیشابور نیز 91 و 43 درصد افزایش تردد ثبت شده است.

مدیر مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی در پایان سهم خودروهای سبک از آمار تردد در محورهای استان در این دوره زمانی را 85 درصد کل آمار یعنی 826 هزار و 160 تردد عنوان کرد و گفت: 188 هزار تخلف سرعت غیر مجاز نیز در این دوره زمانی ثبت شده است.