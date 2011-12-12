زمان صدور گواهی کشف معدن از یکسال به 15 روز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون محمدی افزود: پیش از این ، برای صدور گواهی کشف مواد طبقه 2 از دفتر امور اکتشاف وزارت استعلام می شد که این فرآیند بیش از یکسال به طول می انجامید اما با تفویض اختیار امور اکتشافات به استان ها اعم از ثبت محدوده ، صدور و تمدید پروانه اکتشاف ، نقل و انتقال پروانه ها ی اکتشاف و صدور گواهی کشف مواد معدنی طبقه 1و2 ، این پروسه پس از بررسی گزارش پایان عملیات و تصویب کمیته فنی حداکثر ظرف 15 روز صادر می شود.

وی ادامه داد:‌ باید توجه داشت که ذات سرمایه گذاری معدنی امری دیر بازده بوده و مستلزم طی یک فرآیند طولانی در مقایسه با سایر بخش هاست اما ما در تلاش هستیم این پروسه را تا حداقل ممکن کاهش دهیم.



محمدی تعداد گواهی کشف صادره را تا پایان آبان ماه سال جاری 22 فقره اعلام کرد که بدین ترتیب میزان فعلی ذخیره معدن استان133.25 میلیون تن افزایش یافت .

رئیس اداره اکتشافات معدنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان در خصوص محدوده های اکتشاف بلامعارض در استان گفت:‌ طی آبان ماه سال جاری 60 محدوده بلامعارض پس از اخذ درخواست متقاضی صدور پروانه و بررسی تطبیق دفتری صادر شده است. همچنین مزایده عمومی محدوده های اکتشاف برگزار می شود.

محمدی با اشاره به آن بیان تمهیدات لازم برای برگزاری مزایده عمومی محدوده های اکتشاف و پروانه های اکتشاف که به ترتیب 104 و 83 مورد بود، افزود: حداکثر ظرف یکماه آینده در رسانه های عمومی برای اطلاع متقاضیان درج خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های این واحد برای کسب رضایت بیش از پیش مراجعه کنندگان اظهار داشت : از این پس کالک مبنا (GIS) جهت اطلاع متقاضیان در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت ، همچنین متقاضیان از طریق پرتال سازمان و وب کیوسک نصب شده در سالن سازمان می توانند محدوده اکتشافی را قبل از درخواست و ثبت محدوده ملاحظه ، تطبیق و سپس تصمیم گیری کنند.

محمدی همچنین از تسریع در پاسخ به درخواست های وارده برای به روز رسانی محدوده های بلا معارض از 2 ماه به یک هفته خبر داد .

رئیس اداره اکتشافات معدنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان در خصوص برنامه های آینده اداره اکتشافات معدنی سازمان افزود: برگزاری نشست هم اندیشی و راهبردی ، تعامل با ادارات منابع طبیعی ، محیط زیست و میراث فرهنگی و نیز مشارکت با نظام مهندسی معدن در نظارت بر اجرای عملیات اکتشاف و همچنین واگذاری میله گذاری محدوده های بلا معارض به سازمان نظام مهندسی و اصلاح ساختار فرایند ثبت تا صدور گواهی کشف از برنامه های آتی این بخش خواهد بود .







