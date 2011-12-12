به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور، استاندار قم به همراه معاونانش و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های استان برای بررسی مشکلات و تنگناهای منطقه محروم شیخ‌آباد، عصر یکشنبه از این منطقه بازدید کردند.



مسئولان و مدیران استان ابتدا با حضور در محل امامزاده سید معصوم، ضمن زیارت از این امامزاده، به بررسی نحوه ساماندهی فضای پیرامونی و ایجاد مجتمع فرهنگی در این مکان پرداختند.



استاندار قم همچنین در بازدید از بیمارستان 128 تختخوابی در حال احداث نیروگاه، بر لزوم تسریع در اتمام عملیات احداث این بیمارستان تاکید کرد.



در این بازدید سید شمس‌الدین حجاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گزارشی از نحوه احداث این بیمارستان ارائه کرد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور همچنین در بازدیدی از بوستان‌ها و پروژه‌های نیمه کاره شهری و گفتگو با تعدادی از اهالی منطقه شیخ‌آباد، از نزدیک در جریان مشکلات این منطقه قرار گرفت.



مسئولان و مدیران استان پس از این بازدیدها، در مسجد امام رضا(ع) شیخ‌آباد حاضر شده و فعالیت‌هایی که قرار است در این منطقه انجام شود را برای مردم تشریح کردند.

تبدیل امامزاده معصوم به قطب فرهنگی



استاندار قم در این مراسم رسیدگی به مناطق محروم را یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت نهم و دهم ذکر کرد و افزود: در این راستا علاوه بر سفر به بخش‌های استان که نتایج خوبی داشته است، برنامه بازدید از مناطق محروم و حاشیه‌ای شهر قم مورد توجه قرار گرفته است.



حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌ پور با اشاره به بازدیدش از امامزاده معصوم(ع) که در این منطقه مدفون است گفت: این امامزاده می‌تواند به قطب فرهنگی تبدیل شود اما در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد.



وی از اختصاص اعتباری برای ساماندهی و محوطه‌سازی این امامزاده خبر داد و گفت: در سفری که سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) به قم داشت این کمیته برای ساخت مجتمع فرهنگی در منطقه شیخ آباد در صورت اختصاص زمین اعلام آمادگی کرد و امیدواریم زمینه‌ای فراهم شود که این مجتمع در جوار امامزاده معصوم احداث شود.

بیمارستان نیروگاه نیمه اول سال 92 به بهره‌برداری می‌رسد



استاندار قم در مورد بیمارستان در دست احداث در منطقه نیروگاه گفت: این بیمارستان قرار بود با ظرفیت 64 تختخوابی احداث شود اما با آینده‌نگری دانشگاه علوم پزشکی، به 128 تخت ارتقا یافت.



وی ادامه داد: پیمانکار این طرح قول داد که این بیمارستان نیمه اول سال 92 می‌تواند به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بپردازد.



بلوار توحید ساماندهی می‌شود



موسی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بلوار اصلی منطقه نیروگاه (بلوار توحید) را مناسب ندانست و تاکید کرد: ساماندهی این بلوار حیات مجددی به محله شیخ‌آباد می‌دهد ولی در حال حاضر بلوار توحید وضعیت و منظر مناسبی ندارد.



وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای عملیات جدول‌گذاری، ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی، بلوار توحید به وضعیت مناسب و در خور شان منطقه نیروگاه تبدیل شود.

انتقاد از رهاکردن فاضلاب در کوچه‌ها



استاندار قم با انتقاد از رهاکردن فاضلاب در کوچه و خیابان تصریح کرد: فاضلاب بیشتر خانه‌ها در کوچه‌ها رها می‌شود و وقتی این فاضلاب در یک جا جمع شود، به یک منبع آلوده کننده و بدبو و متعفن تبدیل می‌شود.



وی با بیان اینکه ضرر رهاکردن فاضلاب به خود مردم بر می‌گردد، اظهار داشت: امیدوارم با همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری نهرها و کانال‌های این منطقه به گونه‌ای ساماندهی شود که فاضلاب‌ها منتقل شوند.



موسی‌پور از اختصاص اعتباری برای آسفالت کوچه‌ها و برخی معابر و همچنین ساماندهی و زیباسازی بوستان‌ها خبر داد و افزود: فاز 2 بوستان بزرگ شیخ آباد تکمیل و به کمربندی متصل می‌شود و یک مجتمع فرهنگی و نمازخانه در آن احداث خواهد شد.



وی در مورد فرسوده بودن مرکز بهداشت شیخ آباد گفت: این مرکز نیاز به بازسازی دارد که در این زمینه 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.



احداث مدرسه 17 کلاسه



استاندار قم از تصویب احداث یک مدرسه 17 کلاسه در شیخ آباد خبر داد و گفت: فضای ورزشی مدارس شیخ آباد افزایش می‌یابد و آموزش و پرورش باید این فضاها را در اختیار جوانان بسیج و فعال این منطقه قرار دهد.



وی نصب علائم راهنمایی و رانندگی، نصب پل‌های فلزی بر روی نهرهایی که به کوچه‌ها منتهی می‌شود، ایجاد زمین چمن مصنوعی در بوستان گلها، تجهیز مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری و پایگاه‌های بسیج و... را از دیگر مصوبات این بازدید عنوان کرد.



موسی‌پور انجام کارهای فرهنگی در شیخ‌آباد را یکی از نیازهای ضروری مردم این منطقه دانست و اظهار داشت: انجام کارهای فرهنگی به مراتب از اجرای کارهای عمرانی مهمتر است و دستگاه‌های فرهنگی باید برای ارتقای سطح فرهنگی این محله اهتمام بیشتری داشته باشند.

زمین‌های بلاتکلیف درختکاری می‌شود



وی با اشاره به وجود زمین‌های بلاتکلیف در برخی نقاط شیخ‌آباد تصریح کرد: شهرداری باید تمامی این زمین‌ها را درختکاری کند.



استاندار قم یکی دیگر از معضلات این منطقه را وجود معتادان و ولگردها عنوان کرد و گفت: حضور پررنگ نیروی انتظامی موجب برطرف‌شدن این معضل می‌شود.



وی ادامه داد: مردم شیخ‌آباد از وجود معتادان و ولگردها گلایه مند هستند و نیروی انتظامی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود.



استاندار قم پس از اتمام سخنرانی در مسجد امام رضا(ع) از پایگاه مقاومت بسیج این مسجد بازدید کرد و در همین مکان به درخواست‌های تعدادی از شهروندان شیخ‌آباد پاسخ داد.

دیدار با خانواده شهدا



آخرین برنامه مسئولان استان در بازدید از محله شیخ‌آباد حضور مسئولان و مدیران در منزل خانواده شهیدان و جانبازان بود که در قالب تشکیل گروه‌های چند نفره انجام شد.

