به گزارش خبرنگار مهر، قطب علمی نماد فعالیت سازمان‌یافته گروهی از اعضای هیات‌علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالا است که با برتری در یک زمینه علمی تخصصی در علوم بنیادی یا کاربردی شناخته می‌شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت‌های خود در آن زمینه، برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می‌کند.

افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور، دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین در زمینه‌های خاص، تولید دانش فنی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور، فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول، ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم و تقویت فعالیت‌های علمی گروهی از جمله مواردی است که سیاستگذاران پژوهشی کشور در ضمن طرح انتظاراتشان از قطب‌های علمی مطرح می‌کنند.

مظفر شریفی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با مهر گفت: هدف از تشکیل قطب‌های علمی این است که محققین فعال در یک حوزه معین بتوانند از تجربیات و امکانات یکدیگر استفاده کنند و اثر هم‌افزایی بر فعالیت‌های یکدیگر داشته باشند.

وی افزود: از قطب‌های علمی انتظار می‌رود زمینه انجام فعالیت‌هایی که هر عضو هیئت‌علمی به تنهایی قادر به انجام آن نیست را فراهم آورد. همچنین قطب‌های علمی باید مرجعیت علمی داشته باشند و بتوانند مسائل علمی کلان مملکت را رصد کنند.

جد و ل آماری قطب‌های علمی در گروه ‌های تخصصی گروه تعداد قطب علمی در گروه فنی مهندسی 4 8 عل و م پایه 2 4 عل و م انسانی و هنر 18 عل و م کشا و رزی 19 دامپزشکی 4

به گزارش مهر، قطب‌های علمی برتر در گروه‌های مختلف، شنبه 26 آذر ماه در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور معرفی می‌شوند.