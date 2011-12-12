در گفتگو با مهر اعلام شد: زمان جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد قطعی شد/ دلیل سلب حق رای از جاسبی

دکتر محمدرضا مخبردزفولی در حاشیه نشست خبری سند تحول نظام آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به زمان تشکیل هیئت امنای دانشگاه آزاد افزود: من بنا نداشتم در این باره تا زمان تشکیل جلسات مربوطه سخنی بگویم اما جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد به زودی تشکیل می شود و تاریخ آن هم مشخص شده است.

وی اضافه کرد: وزیر علوم از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه این شورا، مامور تشکیل جلسه و دعوت از اعضای هیئت امنا برای حضور در این جلسه و معرفی رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد به شورا شده است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره گزینه رئیس جدید دانشگاه آزاد تصمیم بگیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره خبری مبنی بر سلب حق رای از جاسبی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد به مهر گفت: سلب حق رای از رئیس کنونی دانشگاه آزاد برای تایید رئیس جدید این دانشگاه اضافه شدن یک تبصره به اساسنامه است و تنها مختص فرد خاصی نمی شود بلکه این تبصره برای دوره های بعدی انتخاب رئیس دانشگاه نیز شمولیت دارد.

مخبردزفولی درباره گزینه های مطرح شده برای ریاست دانشگاه آزاد تاکید کرد: اکنون چیزی در ذهن ندارم.

وی درباره برخی اخبار مبنی بر اینکه جاسبی در جایگاه خود در ریاست دانشگاه آزاد ابقا می شود، گفت: در این باره هیچ قضاوتی ندارم و باید اجازه داد شورای عالی انقلاب در این باره تصمیم گیرد.