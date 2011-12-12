به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قهرمانی تیم واترپلو جوانان ایران (کمتر از 18 سال) در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در اندونزی و راهیابی به مسابقات قهرمانی جوانان جهان (استرالیا) و همزمان آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر واترپلو، برنامه تیمهای ملی واترپلو با انتخاب اعضای کادر فنی به طور جدی پیگیری خواهد شد.

در همین راستا بزودی یکی از مربیان سرشناس اروپایی برای مذاکره با مسئولان فدراسیون و عقد قرارداد نهایی وارد ایران خواهد شد.

محسن رضوانی، سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا با تاکید بر اینکه تیمهای ملی واترپلو برنامه‌های ویژه‌ای را برای حضور در رقابتهای جهانی و آسیایی پیش رو دارند، تصریح کرد: حضور تیم ملی واترپلو در لیگ جهانی که به میزبانی دو کشور چین و ژاپن برگزار خواهد شد، شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در دوبی، اعزام تیم جوانان ایران به رقابتهای قهرمانی جهان در استرالیا و حضور در رقابتهای جام باشگاههای آسیا در کویت از جمله رویدادهای مهمی است که واترپلوی ایران پیش رو دارد و به همین منظور فدراسیون شنا برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای حضور شایسته در این رقابتها تدارک دیده است.

رضوانی از انتخاب کامبیز رخشانی مهر به عنوان مربی و عضو کادر فنی تیم ملی واترپلو بزرگسالان کشورمان به عنوان نخستین گام برای تشکیل تیم ملی واترپلو خبر داد و اظهار داشت: به پیشنهاد کمیته فنی واترپلو و تایید سرپرست فدراسیون شنا، کامبیز رخشانی مهر از ملی پوشان پیشین تیم ملی به عنوان مربی جدید تیم ملی واترپلو بزرگسالان منصوب شد.

دبیر فدراسیون شنا با بیان اینکه سرمربی خارجی تیم ملی واترپلو بزرگسالان نیز ظرف یک هفته آینده معرفی خواهد شد، افزود: بزودی یکی از مربیان سرشناس اروپایی برای هدایت ملی پوشان واترپلو ایران وارد کشورمان خواهد شد که امیدواریم با انجام مذاکرات نهایی و توافقات لازم وی سکان هدایت تیم ملی واترپلو را در دست گیرد.