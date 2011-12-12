مسابقات ووینام بانوان لرستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این رقابتها تیم کوهدشت با مربیگری سعیده رضایی به مقام قهرمانی دست یافت و رومشکان با مربیگری عاطفه صفایی و بروجرد با مربیگری حدیث نوذری به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

کمیته فنی این دوره از مسابقات صفورا امرایی از رومشکان را به عنوان فنی‌ترین فایتر و تیم چگنی با مربیگری حدیث شیراوند را به عنوان تیم اخلاق انتخاب کردند.

نفرات برتر مسابقات ووینام بانوان لرستان به مسابقات انتخابی تیم ملی که اواخر دی‌ماه در تهران برگزار می شود اعزام خواهند شد.

این دوره از مسابقات ووینام بانوان لرستان زیر نظر زهرا خورشیدوند نائب‌ رئیس سبک ووینام استان برگزار شد.