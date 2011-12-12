سرای کشمشچیلر بازار تبریز بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی گفت: بیش از 95 درصد مرمت و بازسازی سرای کشمشچیلر به اتمام رسیده است.

محمدی با اشاره به عملیات مرمتی انجام یافته در این سرا گفت: قسمتهای غربی و شمالی کشمشچیلر سال گذشته ترمیم شد و از تیرماه سال جاری نیز مرمت ضلع شرقی و نیمی از بخش جنوبی این سرا آغاز شده است.

وی اضافه کرد: ایوان چوبی به مرور تخریب شده بود که با اجرای دوباره و تعویض ستونها مرمت کامل در آن صورت گرفت.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی اظهار داشت: سفیدکاری و گچ کاری ستون های چوبی، کف سازی ایوان و مرمت دیوارهای از بین رفته از دیگر مرمت های صورت گرفته در این بنا به شمار می رود.

محمدی با اشاره به آسیبهای وارده به این بنا گفت: عمده آسیب ها ناشی از اتفاقات طبیعی و شرایط جوی است که به علت قرار گرفتن در معرض نزولات جوی و جریانهای آب و هوایی تخریبهایی در آن صورت گرفته است.

وی ایوان چوبی زیبای سرای کشمشچیلر را مهمترین و زیباترین شاخصه این بنا دانست و گفت: کشمشچیلر به سبک سایر کاروانسراهای مجموعه بازار جهانی تبریز ساخته شده است.

محمدی با اشاره به قدمت اثر یادآور شد: قدمت این بنا مانند اغلب بناهای مجموعه بازار تبریز مربوط به دوره قاجاری است، زیرا تمام فضاهای کالبدی سرپای بازار پس از زلزله تبریز بازسازی شده اند.

محمدی یادآور شد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.