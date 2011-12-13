معارفه اولین مدیر زن در آموزش و پرورش استان البرز انجام شد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانم فرشته فهمیده حدود 20 سال است که در آموزش و پرورش در سمت های مختلف حضوری چشمگیر و فعال داشته اند که آخرین آن مدیریت مدرسه راهنمائی شاهد در ناحیه 2 کرج بوده است.

وی افزود، ایشان همچنین سالها به عنوان مشاور مدیر کل و مسئول امور زنان و جوانان استان حضوری موثر داشته و فعالیت های دلسوزانه ایشان در آموزش و پرورش استان شایسته تقدیر و تجلیل است.

وی با اشاره به مراسم معارفه صبح دوشنبه تصریح کرد: خانم فهمیده، صبح امروز به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان البرز معرفی شدند و به زودی کار خود را در این سمت آغاز خواهند کرد.

حلیمی ادامه داد: خانم فهمیده خواهر شهید حسین فهمیده هستند و بی شک در خدمت به نظام و جامعه رهرو راه آن شهید بزرگوار بوده و در این سمت نیز فعالیتی درخشان خواهند داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز حضور بانوان در جایگاه مدیریتی را نشان از باور عمیق زنان از مقام شامخ خود دانست و گفت: امیدواریم بانوان ایرانی در هر سمت و جایگاهی، با موفقیت های خود، افتخاری باشند برای همه زنان جهان.

وی همچنین، همکاری و مساعدت دو چندان همه مسئولان آموزش و پرورش در راستای خدمتگزاری هر چه بیشتر این بانوی فرهیخته را خواستار شد و برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق خدمتگزاری روزافزون کرد.