توطئه ای علیه ایران در جریان است/ بدنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "کمال قلیچداراوغلو" در مصاحبه با شبکه خبری تی آر تی به وضعیت موجود در سوریه اشاره کرد و گفت: ترکیه در امور داخلی سوریه دخالت نمی کند، اما ما از هر گروهی که به دنبال دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در سوریه باشد حمایت می کنیم. ما از حزب بعث حمایت نمی کنیم.

وی در ادامه در انتقاد از نقش کشورهای غربی در خاورمیانه نیز گفت: آزادی و دموکراسی بهانه ای شده اند تا قدرت های غربی منابع انرژی خاورمیانه را به یغما ببرند.

رئیس حزب جمهورخواه خلق در ادامه گفت : توطئه ای علیه ایران در خاورمیانه در جریان است و تلاش می کنند تا سوریه را از یک کشور حامی ایران به مکانی برای اسرائیل و حامی آن تبدیل کنند و البته این یک بخش کوچک از توطئه ای بزرگ است. هدف انزوای ایران در خاورمیانه است. غرب اگر دولت فعلی سوریه را سرنگون و یک حکومت حامی اسرائیل در آن روی کار بیاورد به هدف خود رسیده است.

وی با اشاره به کشتار مردم در کشورهای دیگری همچون بحرین نیز گفت: هم اکنون در کشورهای دیگری همچون بحرین مردم سرکوب شده و آنها را می کشند، اما چرا شورهای غربی چشمان خود را بر روی این موضوع بسته اند.

"کمال قلیچداراوغلو" رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه

وی در ادامه با اشاره به اوضاع داخلی ترکیه گفت: حزب جمهوریخواه خلق هرگونه تلاشی را برای رسیدن به یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک انجام می دهد.

رهبر حزب جمهورخواه خلق گفت: من اصلاحت خود در رابطه با قانون اساسی را به نمایندگان حزب در مجلس که عضو "کمیته اصلاح قانون اساسی" هستند ارائه کرده ام و حزب ما هیچگاه این میز را ترک نمی کند.

اصلاحاتی که کلیچداراوغلو بیشتر روی آنها نظر دارد شامل مواردی چون برخی مفاد قوانین انتخابات همچون رای لازم برای ورود به مجلس، مدت بازداشت بدون اتهام، و ... است.

رهبر حزب جهوریخواه خلق اعلام کرد که افرادی چون "عبدالله گل" رئیس جمهور و "جمیل چیچک" رئیس مجلس ترکیه به وجود برخی اشتباهات در قانون اساسی واقف بوده و با اصلاح آنها مشکلی ندارند اما "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر، در برابر اصلاحات ایستادگی می کند.