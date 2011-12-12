  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

قلیچدار اوغلو :

توطئه ای علیه ایران در جریان است/ بدنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه هستیم

توطئه ای علیه ایران در جریان است/ بدنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه هستیم

رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (مهمترین حزب مخالف اردوغان) ضمن اشاره به تلاش کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای توطئه علیه ایران از جدی بودن حزبش برای اصلاح قانون اساسی این کشور و آماده کردن پیش نویسی در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "کمال قلیچداراوغلو" در مصاحبه با شبکه خبری تی آر تی به وضعیت موجود در سوریه اشاره کرد و گفت: ترکیه در امور داخلی سوریه دخالت نمی کند، اما ما از هر گروهی که به دنبال دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در سوریه باشد حمایت می کنیم. ما از حزب بعث حمایت نمی کنیم.

وی در ادامه در انتقاد از نقش کشورهای غربی در خاورمیانه نیز گفت: آزادی و دموکراسی بهانه ای شده اند تا قدرت های غربی منابع انرژی خاورمیانه را به یغما ببرند.

رئیس حزب جمهورخواه خلق در ادامه گفت : توطئه ای علیه ایران در خاورمیانه در جریان است و تلاش می کنند تا سوریه را از یک کشور حامی ایران به مکانی برای اسرائیل و حامی آن تبدیل کنند و البته این یک بخش کوچک از توطئه ای بزرگ است. هدف انزوای ایران در خاورمیانه است. غرب اگر دولت فعلی سوریه را سرنگون و یک حکومت حامی اسرائیل در آن روی کار بیاورد به هدف خود رسیده است. 

وی با اشاره به کشتار مردم در کشورهای دیگری همچون بحرین نیز گفت: هم اکنون در کشورهای دیگری همچون بحرین مردم سرکوب شده و آنها را می کشند، اما چرا شورهای غربی چشمان خود را بر روی این موضوع بسته اند.

"کمال قلیچداراوغلو" رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه

وی در ادامه با اشاره به اوضاع داخلی ترکیه گفت: حزب جمهوریخواه خلق هرگونه تلاشی را برای رسیدن به یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک انجام می دهد.

رهبر حزب جمهورخواه خلق گفت: من اصلاحت خود در رابطه با قانون اساسی را به نمایندگان حزب در مجلس که عضو "کمیته اصلاح قانون اساسی" هستند ارائه کرده ام و حزب ما هیچگاه این میز را ترک نمی کند.

اصلاحاتی که کلیچداراوغلو بیشتر روی آنها نظر دارد شامل مواردی چون برخی مفاد قوانین انتخابات همچون رای لازم برای ورود به مجلس، مدت بازداشت بدون اتهام، و ... است.

رهبر حزب جهوریخواه خلق اعلام کرد که افرادی چون "عبدالله گل" رئیس جمهور و "جمیل چیچک" رئیس مجلس ترکیه به وجود برخی اشتباهات در قانون اساسی واقف بوده و با اصلاح آنها مشکلی ندارند اما "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر، در برابر اصلاحات ایستادگی می کند.

کد مطلب 1481383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها