ایستگاه مطالعه در محله های منطقه 6 مشهد بر پا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محبی اظهارکرد: به منظور غنی سازی محتوایی برنامه های عزاداری مساجد و هیئات مذهبی و طبق مصوبه شوراهای اجتماعی محلات برای برپایی ایستگاه های مطالعه در محلات سطح منطقه اقدام شده است.

وی افزود: کتاب های عرضه شده در ایستگاه های پیام عاشورا شامل 15 عنوان کتاب با موضوع تخصصی بررسی سیره و زندگانی امام حسین (ع) و واقعه عاشوراست که درمساجد و هیئت های محوری محلات منطقه برپا شده است.

محبی بیان کرد: علاقه مندان ضمن مراجعه به این ایستگاه ها و آشنایی با عناوین منتشر شده، می توانند به مطالعه کتب موجود در مسجد محل بپردازند.