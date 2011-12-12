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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

محبی:

ایستگاه مطالعه در محله های منطقه 6 مشهد بر پا شد

ایستگاه مطالعه در محله های منطقه 6 مشهد بر پا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه شش مشهد از برپایی ایستگاه های مطالعه تحت عنوان "پیام عاشورا" در محله های این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محبی اظهارکرد: به منظور غنی سازی محتوایی برنامه های عزاداری مساجد و هیئات مذهبی و طبق مصوبه شوراهای اجتماعی محلات برای برپایی ایستگاه های مطالعه در محلات سطح منطقه اقدام شده است.

وی افزود: کتاب های عرضه شده در ایستگاه های پیام عاشورا شامل 15 عنوان کتاب با موضوع تخصصی بررسی سیره و زندگانی امام حسین (ع) و واقعه عاشوراست که درمساجد و هیئت های محوری محلات منطقه برپا شده است.

محبی بیان کرد: علاقه مندان ضمن مراجعه به این ایستگاه ها و آشنایی با عناوین منتشر شده، می توانند به مطالعه کتب موجود در مسجد محل بپردازند.

کد مطلب 1481389

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