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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

الکساندر شومیلین:

وقایع سوریه منطقه را تکان می دهد/ مسکو حامی ثبات و امنیت سوریه است

وقایع سوریه منطقه را تکان می دهد/ مسکو حامی ثبات و امنیت سوریه است

یک تحلیلگر ارشد روس تاکید کرد: نتایج وقایعی که در سوریه رخ می دهد می تواند باعث ایجاد پس لرزه هایی شدید در کل منطقه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر شومیلین" در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اظهار داشت: باید به دنبال فهم این مسئله باشیم که هم اکنون با وجود پذیرش طرح عربی از سوی سوریه در زمینه حل بحران این کشور چه کسانی همچنان به دخالت در امور این کشور و مسلح کردن مخالفان ادامه می دهند.

مدیر مرکز منازعات خاورمیانه در آکادمی علوم روسیه افزود: واکنشهای بین المللی نسبت به وقایع سوریه از مصالح سیاسی آن کشورها سرچشمه می گیرد و حل مسائل حقوق بشری در مجامع بین المللی نیز به همین مصالح سیاسی مرتبط است.

وی تاکید کرد: مسکو از ثبات و امنیت سوریه دفاع می کند و سیاستهایش بر مبنای ایجاد راه حل مناسب برای خروج از بحران و دعوت به اجرای اصلاحات ضروری تعریف می شود.

کد مطلب 1481391

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