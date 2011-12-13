رقیب جدید سارکوزی از راه رسید/ "دومینیک دوویلپن" را بیشتر بشناسیم

"دومینیک دوویلپن" نخست وزیر سابق فرانسه روز گذشته رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات آتی فرانسه در آوریل سال آتی اعلام کرد.

دوویلپن در گفتگو با شبکه فرانسوی "تی اف 1" اظهار داشت : مصمم هستم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 شرکت کنم و از تمام قدرتهای سیاسی و احزاب داخلی می خواهم تا در صورت پیروزی به حمایتهای خود برای مقابله با چالشهای کنونی ادامه دهند.

وی تاکید کرد: می خواهم از ایده های مشخصی از فرانسه استفاده کنم و انتخابات 2012 صحنه رویارویی اعتقاد، شجاعت و اراده است.

وی پیشتر به عنوان وزیر امور خارجه، وزیر کشور و مدیرکل کاخ الیزه در دوران ریاست جمهوری "ژاک شیراک" در سالهای 1995 تا 2002 فعالیت کرده است و به دلیل مخالفت با جنگ عراق در سال 2003 سبب شد تا توجه جهانیان را معطوف خود کند.

این سیاستمدار 58 ساله پس از ترک حزب حاکم جنبش برای اتحاد مردمی (UMP) در اواخر فوریه گذشته یک حزب سیاسی جدید به نام جمهوری متحد را در ژوئن 2010 تشکیل داد.

رسانه های فرانسوی با توجه به میزان محبوبیت پایین دومینیک دوویلپن پیش بینی کرده بودند که وی این ریسک را قبول نمی کند و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند، اما این سیاستمدار کهنه بار این بار شجاعت به خرج داد.

این اقدام دومینیک دوویلپن درحالی است که آخرین نظرسنجی ها در روز گذشته نشان می دهد دومینیک دوویلپن در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها پیش بینی می شود که "فرانسوا اولاند" 57 ساله برنده و نامزد حزب سوسیالیستها 31.5 درصد، سارکوزی 26 درصد و ژان ماری لوپن سیاستمدار راستگرا و رهبر جبهه ملی فرانسه 13.5 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

دومینیک دوویلپن عدالت اجتماعی، بیکاری، رشد اقتصادی و اوضاع مناطق روستایی را از جمله دلایل مهم برای اعلام نامزدی خود در انتخابات آتی اعلام و تاکید کرده است : هر روز تدابیر سختگیرانه بیشتر اقتصادی اجرایی می شود و این موضوع برای بسیاری از فرانسوی ها آزار دهنده است.

وی پیشتر در نامه ای سرگشاده ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی سارکوزی گفته بود : هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا تمام کسانی که دارای اندیشه های عالی هستند، دور هم جمع شده و برای خدمت به دولت بیشتر تلاش کنند.

دومینیک دوویلپن در ادامه ضمن انتقاد از سیاست خارجی فرانسه خطاب به سارکوزی گفت : رئیس جمهوری فرانسه نباید تابع احساسات و هیجانات درونی خود باشد و باید تصمیمات منطقی گرفته شود.

وی پیشتر نیز در خصوص اسلام ستیزی نیز گفته بود: اسلام هراسی در میان مردم فرانسه باید نهادینه شود و برای پایان دادن به اسلام هراسی باید تلاش کنیم.