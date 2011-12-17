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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

معتمدی به مهر خبر داد:

راه اندازی بانک سئوال در دانشگاه پیام نور/ شناسنامه دار شدن سئوالات

راه اندازی بانک سئوال در دانشگاه پیام نور/ شناسنامه دار شدن سئوالات

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اعلام راه اندازی بانک سئوالات برای نخستین بار در این دانشگاه، گفت: با راه اندازی بانک سئوالات در دانشگاه پیام نور، تمام سئوالات طراحی شده دارای شناسنامه می شوند.

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال جاری، نرم افزاری برای تشکیل بانک سوالات دانشگاه پیام نور توسط این دانشگاه طراحی شد که به وسیله آن، تمام سئوالات طراحی شده، دارای شناسنامه و وارد بانک سئوالات می شوند.

وی افزود: انبوه سئوالات، با راه اندازی این بانک تولید می شود. همچنین سیستم، سئوالات را به صورت تصادفی و بدون دخالت انسان برای آزمون دانشجویان انتخاب می کند.

معاون دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور پیش از این بانک سئوال به آن معنا که اتوماسیون باشد، نداشت. تنها شکل سنتی بانک سئوالات وجود داشت که برای یک درس چند نمونه سئوال موجود بود.

کد مطلب 1481396

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