3300 کشاورز روانسری در "سامانه شناسنامه بهره بردار" ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران کریمی با بیان این مطلب که تمامی بهره برداران بخش کشاورزی باید در سیستم هوشمند شناسنامه بهره بردار ثبت نام کنند، گفت: تمامی بهره برداران بخش کشاورزی، اعم از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخشهای دام و طیور، زراعت، باغبانی،‌ پرورش قارچ، گلخانه، ‌پرورش زنبور عسل، شیلات،‌ پرورش کرم ابریشم، باید در سامانه سیستم هوشمند شناسنامه بهره بردار ثبت نام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر با بیان اینکه پس از پایان ثبت نام، سازمان های دولتی به کسانی که در سامانه سیستم هوشمند ثبت نام نکرده باشند، هیچگونه خدماتی را ارائه نخواهند داد، افزود: مدیریت جهادکشاورزی این شهرستان و مراکزجهادکشاورزی آماده راهنمایی و پاسخگویی به پرسش های بهره برداران هستند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه ممکن است مهلت ثبت نام بهره برداران مجددا تمدید نشود، همه بهره برداران بخش کشاورزی باید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 30 آذر با ورود به سامانه اینترنتی www.shenasnameh.maj.ir ثبت نام کنند.

کریمی در پایان افزود: تمامی مراکز مخابراتی روستایی (ICT) ودفاتر پیشخوان دولت در شهر و کافی نت ها تا پایان آذرماه، از بهره برداران بخش کشاورزی ثبت نام کنند و با توجه به اینترنتی بودن این سامانه، بهره بردارانی که در منزل به اینترنت دسترسی دارند، می توانند اطلاعات خود را به صورت خود اظهاری در آن ثبت کنند.

