38 هزار راس دام در نرماشیر علیه تب برفکی مایه کوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سرحدی با اشاره به پایان یافتن مرحله دوم طرح سراسری مایه کوبی تب برفکی گفت: 38 هزار راس دام سبک و سنگین بر علیه بیماری تب برفکی در نرماشیر مایه کوبی شدند.

سرحدی ادامه داد: این طرح توسط بخش خصوصی و با نظارت کامل بخش دولتی در سطح دامداری های شهرستان ریگان صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دامپزشکی کنترل بیماری های دامی و کاهش تلفات در جمعیت دامی است افزود: تاکنون هیچ موردی از بیماری تب برفکی در نرماشیر مشاهده نشده است.

این مسئول ابراز داشت: همکاری مرم و تلاش کارشناسان دامپزشکی باعث شد که کمبود امکانات نتوانست خللی در اجرای این طرح وارد کند.

شهرستان نرماشیر با دارا بودن 14 هزار دام سنگین و بیش از 100 هزار راس دام سبک یکی از قطب های دامپروری استان کرمان به شمار می آید.

