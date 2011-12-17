دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب ثروت و قدرتی قرار نخواهد گرفت

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فشارهای وارد به قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده اخیر فساد بانکی گفت: این که افرادی به دنبال نفوذ و فشار نسبت به رسیدگی این پرونده یا پرونده های مشابه باشند نمی توان دور از نظر داشت.

وی در عین حال گفت: اما اراده دستگاه قضایی و قضاتی که در زمینه این پرونده کار می کنند این است که به هیچ وجه زیر بار نفوذ جریانات مختلف نروند و کار را با سلامت به پیش ببرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سخنانش در خصوص اطمینان به مردم برای رسیدگی جدی و بدون مماشات به پرونده فساد بانکی در قوه قضائیه گفت: وقتی به مردم اطمینان دادم که که پرونده فساد بانکی تا پایان و کیفر متخلفین ادامه خواهد داشت به این دلیل بود که هم آقای اژه ای با جدیت کامل پیگیر موضوع هستند و هم قضات تعیین شده برای رسیدگی به این پرونده افراد شناخته شده و جدی هستند.

وی تاکید کرد: من یک بار دیگر اطمینان می دهم که دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب نفوذ، صاحب ثروت و قدرتی در رسیدگی به این پرونده نخواهد گرفت و کار را به سلامت پیش می برد و مردم را مرحله به مرحله در جریان امور قرار خواهد داد.