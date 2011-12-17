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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۳

رئیسی در گفتگو با مهر:

دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب ثروت و قدرتی قرار نخواهد گرفت

دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب ثروت و قدرتی قرار نخواهد گرفت

معاون اول رئیس قوه قضائیه درباره فشارهای وارد به این قوه درباره رسیدگی به پرونده اخیر فساد بانکی گفت: اطمینان می دهم که دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب نفوذ، صاحب ثروت و قدرتی در رسیدگی به این پرونده قرار نخواهد گرفت.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فشارهای وارد به قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده اخیر فساد بانکی گفت: این که افرادی به دنبال نفوذ و فشار نسبت به رسیدگی این پرونده یا پرونده های مشابه باشند نمی توان دور از نظر داشت.

وی در عین حال گفت: اما اراده دستگاه قضایی و قضاتی که در زمینه این پرونده کار می کنند این است که به هیچ وجه زیر بار نفوذ جریانات مختلف نروند و کار را با سلامت به پیش ببرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سخنانش در خصوص اطمینان به مردم برای رسیدگی جدی و بدون مماشات به پرونده فساد بانکی در قوه قضائیه گفت: وقتی به مردم اطمینان دادم که که پرونده فساد بانکی تا پایان و کیفر متخلفین ادامه خواهد داشت به این دلیل بود که هم آقای اژه ای با جدیت کامل پیگیر موضوع هستند و هم قضات تعیین شده برای رسیدگی به این پرونده افراد شناخته شده و جدی هستند.

وی تاکید کرد: من یک بار دیگر اطمینان می دهم که دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ صاحب نفوذ، صاحب ثروت و قدرتی در رسیدگی به این پرونده نخواهد گرفت و کار را به سلامت پیش می برد و مردم را مرحله به مرحله در جریان امور قرار خواهد داد.

کد مطلب 1481406

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