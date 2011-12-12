به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی کریمی ساخته خواهد شد و مدتی است برای گرفتن مجوز ساخت ارائه شده است.

"معشوق همین جاست" درون مایه عرفانی دارد و یک تجربه جدیدی در کارنامه این کارگردان محسوب می شود و قرار است فیلمبرداری آن در خارج از کشور انجام شود. بعد از گرفتن پروانه ساخت پیش تولید فیلم امسال آغاز و اوایل بهار سال 91 "معشوق همین جاست" کلید خواهدخورد.

فیلم قبلی کریمی با عنوان "برف روی شیروانی داغ" با بازی آنا نعمتی، شهاب حسینی، فرخ نعمتی، کورش تهامی، امیر حسین آرمان، کوروش تهامی و... بهار امسال به روی پرده رفت و پخش آن در شبکه نمایش خانگی نیز برعهده هنرنمای پارسیان است.