نتايج نهايي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كميته انتخابات مركزي با صدوربيانيه اي اعلام كرد: ابومازن كانديداي جنبش فتح 501 هزار و 448 راي (يعني 52/62 درصد آرا) را در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين بدست آورده وبدين ترتيب دراين انتخابات پيروز شده است .

مصطفي برغوثي با 156 هزار و 227 راي (48/19 درصد )، تيسير خالد با 26 هزار و 848 راي (35/3 درصد )،عبدالحليم الشقر با 22 هزارو171 راي (67/2 درصد )، بسام الصالحي با 21 هزارو429 راي (67/ 2درصد )، بركه با 10 هزارو 406 راي (30/1 درصد ) و عبدالكريم شبير 5 هزار و 717 راي (71/0 درصد ) را به خود اختصاص دادند.

طبق اعلام كميته مركزي انتخابات، برگهاي باطله آراء 30 هزار و 676 (82/3 درصد ) وبرگهاي سفيد آراء به 27 هزار و 159 راي (39/3 درصد ) رسيد.



براساس اعلام نتايج اوليه آراء كه دوشنبه گذشته اعلام شده بود ابومازن 32/62 درصد وبرغوثي 80/19 درصد را بدست آوردند.

كميته مركزي انتخابات در بخشي ديگر از اين بيانيه آورده است: اكثر شكايتها در مورد تبليغات انتخاباتي روز راي گيري بوده كه اين اقدام غير قانوني مي باشد همچنين درخصوص عملكرد برخي از نمايندگان كانديدها و كارمندان كميته انتخابات مركزي شكايتهايي شده كه هنوز به اين شكايتها رسيدگي نشده است .

قرار است ابومازن رئيس سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) شنبه هفته آينده براي گرفتن پست رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در مقر استانداري شهر رام الله سوگند ياد كند.