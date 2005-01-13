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۲۴ دی ۱۳۸۳، ۹:۱۴

نتايج نهايي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام شد

كميته انتخابات مركزي فلسطين روز گذشته نتايج نهايي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كميته انتخابات مركزي با صدوربيانيه اي اعلام كرد: ابومازن كانديداي جنبش فتح 501 هزار و 448 راي (يعني 52/62 درصد آرا) را در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين بدست آورده وبدين ترتيب دراين انتخابات پيروز شده است .

مصطفي برغوثي با 156 هزار و 227 راي (48/19 درصد )، تيسير خالد با 26 هزار و 848 راي (35/3 درصد )،عبدالحليم الشقر با 22 هزارو171 راي (67/2 درصد )، بسام الصالحي با 21 هزارو429 راي (67/ 2درصد )، بركه با 10 هزارو 406 راي (30/1 درصد ) و عبدالكريم شبير  5 هزار و 717 راي (71/0 درصد ) را به خود اختصاص دادند.

طبق اعلام كميته مركزي انتخابات، برگهاي باطله آراء 30 هزار و 676 (82/3 درصد ) وبرگهاي سفيد آراء به  27 هزار و 159 راي (39/3 درصد ) رسيد.

براساس اعلام نتايج اوليه آراء كه دوشنبه گذشته اعلام شده بود ابومازن 32/62 درصد وبرغوثي 80/19 درصد را بدست آوردند.

كميته مركزي انتخابات در بخشي ديگر از اين بيانيه آورده است: اكثر شكايتها در مورد تبليغات انتخاباتي روز راي گيري بوده  كه اين اقدام غير قانوني مي باشد همچنين درخصوص عملكرد برخي از نمايندگان كانديدها و كارمندان كميته انتخابات مركزي شكايتهايي شده كه هنوز به اين شكايتها رسيدگي نشده است .

قرار است ابومازن رئيس سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) شنبه هفته آينده براي گرفتن پست رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در مقر استانداري شهر رام الله سوگند ياد كند.

کد مطلب 148142

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