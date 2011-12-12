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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

تبدیل آب استحصالی از چاه های شهرک صنعتی صفادشت به آب شرب

تبدیل آب استحصالی از چاه های شهرک صنعتی صفادشت به آب شرب

ملارد - خبرگزاری مهر: آب استحصالی از چاه های شهرک صنعتی صفادشت به آب شرب تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات و مسائل بهداشتی آب شرب شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد برگزار شد، مقرر شد چاه های آب موجود در این شهرک از نظر بهره برداری از کشاورزی به آب شرب تبدیل وضعیت پیدا کنند.

این اقدام به دلیل تامین آب شرب واحد های صنعتی فعال در این شهرک و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و امور آب استان تهران انجام می شود.

همچنین مقرر شده است که بخشداری صفادشت نیز این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
 
اعلام تعداد چاه های آب شرب موجود به شبکه بهداشت و درمان شهرستان با هدف نمونه گیری و کلر زنی مستمر از دیگر مصوبات این جلسه بود.
 
در بخش دیگری ماموران شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد موظف شدند به همراه نمایندگان هیات امنای شهرک صنعتی صفادشت نمونه گیری های لازم را انجام و نتیجه آزمایشات را به فرمانداری و هیات امناء اعلام کنند.
کد مطلب 1481421

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