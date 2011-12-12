صدور 553 مجوز تأسیس مؤسسات قرآنی مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، امر نظارت بر عملکرد مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی در کنار هدایت و حمایت از فعالیتهای قرآنی، همواره از فعالیتهای راهبردی سازمان دارالقرآنالکریم بوده و در سال 86 در قالب آییننامه به ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها ابلاغ شده است.
به منظور عمل به وظایف قانونی از زمان ابلاغ اولین آییننامه ضوابط صدور مجوز تأسیس مراکز قرآنی در سال 1383 تا کنون، فعالیتها و جهشهای ارزندهای از سوی سازمان دارالقرآن الکریم و ادارت کل تبلیغات اسلامی استانها صورت گرفته است
از جمله این اقدامات میتوان به شناسایی، صدور، ثبت، نظارت برعملکرد، حمایت از فعالیتهای قرآنی و واگذاری امور اجرایی و آموزشی به مراکز مردمی اشاره کرد.
اداره امور استانها و مؤسسات سازمان دارالقرآنالکریم، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 900 درخواست از سراسر کشور در حوزه صدور مجوز تأسیس مؤسسات قرآنی مردمی را مورد بررسی قرار داده که با صدور 234 مجوز موقت، 150مجوز قطعی و 169 مورد پروانه فعالیت که در مجموع 553 مجوز صدور است موافق شد.
مراکز قرآنی مردمی و موسساتی که از سوی سازمان دارالقرآنالکریم مجوز موقت دریافت میکنند طی شش ماه از نظر توانمندیهای لازم و مدیریت اجرایی توسط بازرسان ارزیابی میشوند و در صورت احراز شرایط و تأیید نهایی، مجوز آنان به صورت قطعی صادر خواهد شد.
اداره امور استانها و مؤسسات سازمان، از ابتدای سال تا کنون با صدور مجوز برای 553 درخواست موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امر نظارت بر عملکرد مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی در کنار هدایت و حمایت از فعالیتهای قرآنی، همواره از فعالیتهای راهبردی سازمان دارالقرآنالکریم بوده و در سال 86 در قالب آییننامه به ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها ابلاغ شده است.
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