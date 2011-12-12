درخت سرو 2600 ساله ایلام در فهرست میراث کشور ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این درختان کهنسال در محوطه‌ی تاریخی، طبیعی بان‌سول برفراز روستای بان سرو چوار قرار گرفته است که فاصله روستا تا این محوطه 60 متر تعیین می شود.

بنا براین گزارش، سمت غرب این محوطه‌ی تاریخی روستای بان بلوط به فاصله 1.5 کیلومتر و شرق آن بقعه‌ی سید عیسی به فاصله سه کیلومتر قرار گرفته است، در غرب این محوطه نیز مسیل فصلی قرار دارد.



ارتفاع تپه تا دامنه جنوبی 50 متر و تا دامنه غربی 80 متر است.



در این محوطه‌ زیبا تعداد تقریبی 18 درخت کهنسال سرو از دوران باستان بر جای مانده است.



گفتنی است، تک درخت کهنسال دیگری در میان روستا وجود دارد که به گفته یکی از کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام عمر این درختان 2670 سال گاهنگاری شده است و جالب اینکه در میان سنگ‌های رسوبی ریشه دوانیده است.

