چگونگی رفع نقلهای نامعتبر از مقاتل/ شرایط اعطای مجوز چاپ به مقتلها

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد برخی نقلهای نامعتبر در مقاتل به خبرنگار مهر گفت: در مورد مقاتلی که در دست جامعه اسلامی و پژوهشگران است چند نکته اساسی وجود دارد، با توجه به تحقیقاتی که انجام گرفته و بزرگانی چون شهید مطهری، محدث نوری و... نسبت به پاکسازی مقاتل از تحریفات و نقلهای نادرست کار کرده اند الان نقلهای موثق وجود دارد.

اسامی برخی مقتل های معتبر

وی کتابهایی چون "شهادت المعصومین" و" شهادتنامه امام حسین(ع)" منتشر شده از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و مؤسسه دارالحدیث را از نمونه کتب معتبر خواند و افزود: ما مقاتلی چون "لهوف" سید بن طاووس و "نفس المهموم" شیخ عباس قمی داریم که مورد تأکید علمای شیعه است و در نقل صحیح ماجرای کربلا در بخش مظلومیت اهل بیت(ع) و قساوت قلب دشمنان از آن می توان در مجالس عزاداری و سخنرانی ها بهره برد و همچنین "مقتل ثارالله" که در سالهای اخیر به همت سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مطالعاتی راهبردی خیمه منتشر شده بسیار معتبر است.

وی با تأکید بر اینکه مقتلی که کل آن نامعتبر باشد وجود ندارد، گفت: البته در برخی از مقاتل نقلهای ضعیف و یا مجهول و یا نقلهایی که به عظمت و مقام اهل بیت(ع) ضربه می زند و یا با امهات آیات قرآن و روایات تطبیق نمی کند گاهی وجود دارد .

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: باید ببینیم هدفمان از مقتل خوانی چیست، اگر هدف تنها تهییج احساسات برای سیدالشهدا(ع) و ذکر مصائب حضرات معصومین باشد -که البته در روایات ما گریستن بر مصائب اهل بیت بسیار اجر دارد- با همین مقتلهای موجود می تواند حاصل شود و کسی اگر اهل معرفت باشد می تواند از این مقاتل استفاده کند. ما کمبودی در مورد مقتل نداریم اما سلایقی که سراغ این مقاتل می رود مهم است.

تأثیر اشعار و مداحی های برگرفته از مقاتل

وی تأکید کرد: مثلا شاعر بزرگواری که خوب مقاتل صحیح السند را مطالعه می کند یک برداشتی دارد و ممکن است این برداشت انسانی و طبیعی را با چند محقق و یا عالم دینی مطرح کند؛ اگر آنها آن مطالب را تأیید نکنند حداقل رد نمی کنند و او به عنوان زبان حال آن را در اشعار خود بیان می کند. بسیاری از اشعاری که مداحان می خوانند در نشر مکتب عاشورا و مداحی بسیار مهم است و عاشورا را با عواطف جوانان پیوند می زند و این بهره گرفتن از لحنهای تهییج کننده خود زمینه ساز کسب معرفت خواهد بود.



معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: الحمدلله جامعه ما و حتی جامعه جهانی چنین ظرفیتی دارد که گاهی می بینیم حتی در اروپا و آمریکا با زبان انگلیسی روضه خوانده می شود چراکه این فطرت انسانی مشترک است و بر اساس آن مطالب مقاتل با زبانی خاصی در مجالس عزاداری در هر نقطه جهان بیان می شود.



حجت الاسلام موسوی هوایی در مورد شرایط صدور مجوز برای چاپ و نشر مقاتل نیز گفت: در قوانین ما در نشر کتب دینی بر این مسئله تأکید شده است که مطالب ضد مسائل دینی و غیرمستند و کذب نباشد و استنادات تاریخی، قابل قبول برای حوزه های علمیه و علمای دینی باشد مثلا برخی از متون با اینکه مرسل هستند به این معنا که کاملا معلوم نیست چه کسانی آن را به معصوم منتسب کردند اما این متون آنقدر سنگین، دقیق و متین هستند که در علم رجال و درایه یکی از ملاکهای اعتبار کردن به روایات همین مسئله است که روایات را بررسی می کنند.

معاون پژوهشی- آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تأکید کرد: شاید در روایات با برخی از مطالب به ظاهر غلوآمیز مواجه شویم اما عظمت معصومین آنقدر بالا است که نمی توان به ظاهر چیزی را رد کرد بلکه ما باید معرفت و باور خود را ارتقا بخشیم البته از طرفی نباید مطالب غیرمستند، خرافی و بی منطق و مسائل سلیقه ای را به ائمه نسبت دهیم.