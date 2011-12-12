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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

محسن عاشوری مطرح کرد:

مدیران پرسپولیس در انتخاب مربی بیشتر فکر کنند/ گفتند تا نیم فصل هستم

مدیران پرسپولیس در انتخاب مربی بیشتر فکر کنند/ گفتند تا نیم فصل هستم

مربی موقت تیم پرسپولیس با بیان اینکه در دو بازی آینده از نظرات زودمدیگ بیشتر استفاده می کنم، گفت: از مسئولان باشگاه می خواهم در انتخاب سرمربی بیشتر تفکر کرده و با نگرش بازتری مربی آینده تیم را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عاشوری در مورد آخرین وضعیت همکاری‌اش با تیم پرسپولیس اظهار داشت: من با باشگاه قرارداد دارم و طبق این قرارداد وظایفی که به من سپرده می‌شود را انجام می‌دهم.

وی در مورد اینکه چگونه به عنوان مربی موقت انتخاب شد، اظهار داشت: روز بعد از بازی برابر استقلال محمود خوردبین با من تماس گرفت و گوشی را به پروین داد و علی آقا هم گفت ما تصمیم گرفتیم در دو بازی آینده هدایت تیم را برعهده شما بگذاریم تا فرصت مناسبی را برای گزینش و انتخاب سرمربی آینده داشته باشیم.

مربی موقت پرسپولیس با بیان اینکه قبل از این صحبتها با حمید استیلی تماس گرفتم تا از وی اجازه بگیرم اما موبایلش خاموش بود، ادامه داد: به من اینطور گفته‌اند که تا پایان نیم فصل مربی خارجی نمی‌آید ولی هر لحظه ممکن است یک اتفاقی رخ دهد و شرایط لازم برای عقد قرارداد با مربی جدید فراهم شود.

وی با بیان اینکه خبر حضور بوناچیچ در ایران را فقط شنیده است در مورد اینکه آیا این مربی می تواند گزینه خوبی برای پرپسولیس باشد تاکید کرد: من نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم زیرا وظیفه‌ام نیست اما تنها می گویم باشگاه باید با تفکر بیشتری مربی آینده را انتخاب کند. پیشنهاد من به مسئولان این است با نگرش بازتر در خصوص انتخاب سرمربی اقدام کنند.

وی در این خصوص همچنین افزود: در این دو هفته پایانی نیم فصل این فرصت وجود دارد که یک مربی خوب برای پرسپولیس انتخاب شود.

عاشوری در پایان در مورد اینکه وی نفر اول نیمکت است یا زومدیک گفت: آنطور که علی آقا روز گذشته اعلام کرد من نفر اولم اما از دیدگاه خودم باید بگویم در این شش ماه از علم و تجربه آقای زومدیک بسیار استفاده کردم و ممکن است در بازی‌های آینده هم از نظر ایشان در خصوص مسائل مختلف استفاده کنم.

کد مطلب 1481455

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