جشنواره چهارم عکس "زمان" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه دائمی جشنواره ملی عکس زمان با صدور بیانیه ای، ازتمامی اساتید و صاحبنظران عکاسی دعوت کرد تا برای کمک به عکاسان کشور و در راستای تعمیق محتوای این جشنواره با قلم خود به روند این فعالیت فرهنگی خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی را یاری کنند.

دبیرخانه جشنواره عکس زمان با اشاره به برگزاری شایسته و حضور پرشور عکاسان حوان و حرفه ای کشور در جشنواره سوم، که دو در ماه جاری برگزارشد، اضافه کرد: با توجه به پرداختن به تمام جوانب زمان در عکس نیازمند تلاش تمام هنرمندان برای رسیدن به عکاسی مفهوم گرا با مفهوم زمان وعینیت بخشی است، نظرات و پیشنهادات هنرمندان و اساتید عکاسی کمک کننده خواهد بود، که نباید از ارائه آن دریغ کنند.

این دبیرخانه اعلام کرد، علاقمندان میتوانند مقالات و نظرات خود را از طریق پست الکترونیکی photozaman3@yahoo.com به دبیرخانه چهارمین جشنواره عکس زمان ارسال کنند.

