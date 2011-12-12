طلسم دو ساله شکسته شد/ تصویب طرح جامع پسماند لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان صبح دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای استان با تاکید بر ضرورت نهایی و تصویب شدن این طرح اظهار داشت: کار مطالعه طرح جامع پسماندهای استان دو سال است که در دستور کار قرار گرفته است.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه فازهای یک و دو طرح جامع پسماندهای لرستان به تصویب کارگروه پسماندهای استان رسیده است عنوان کرد: در این راستا دستگاههای اجرایی لرستان به خصوص شهرداری ها باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه این طرح باید زودتر از امروز به تصویب کارگروه پسماند استان می رسید، گفت: این در حالیست که این تعلل موجب ضررهای فراوانی در حوزه محیط زیست و شهروندان استان شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه لرستان تنها استانی است که تا کنون در در بحث پسماندها تسهیلاتی را جذب نکرده است یادآور شد: با عدم تصویب این طرح ضررهای زیادی به محیط زیست لرستان وارد شده است.

بازگیر با بیان اینکه در زمینه پسماندها در کشور اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان از سوی وزارت کشور اختصاص یافته است ادامه داد: از این میزان بیش از 2.5 میلیارد تومان سهم لرستان بود که متاسفانه عدم تصویب طرح جامع پسماندهای استان موجب شد که این اعتبار به لرستان اختصاص پیدا نکند.

وی با تاکید بر اینکه مسئله مدیریت پسماندها یک موضوع مهم و اساسی در استان محسوب می شود گفت: متاسفانه در این زمینه تا کنون کار عملی صورت نگرفته و تنها موضوع در حد یک حرف باقی مانده بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر ضرورت این تصویب طرح جامع پسماندهای لرستان گفت: امروز این طرح خوشبختانه با همکاری ها و پیگیری های صورت گرفته دستگاههای اجرایی، محیط زیست و مشاور طرح به تصویب کارگروه پسماندهای استان رسید.

بازگیر تصریح کرد: با تصویب طرح جامع پسماند در کارگروه پسماندهای استان، این طرح به منظور تصویب نهایی و تامین اعتبار برای اجرا به کارگروه ملی و وزارت کشور ارائه خواهد شد.