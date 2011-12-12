محدود کردن بخش مستند جشنواره فجر به آثار بالای 70دقیقه نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اعلام نظر دو انجمن آمده است:دبیر جشنواره فیلم فجر در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد، امسال جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های بالای هفتاد دقیقه ای دارای بخش مستند خواهد شد. پیوستن بخش سینمای مستند به جشنواره فیلم فجر را در جهت رونق سینمای مستند ایران مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما اختصاص این بخش را تنها به فیلم‌های بالای هفتاد دقیقه تصمیم نادرستی می‌دانیم.

در ادامه می‌خوانیم: سینمای مستند ایران به علت انسداد بازار مصرف داخلی و خارجی که مانع رشد بخش خصوصی در سینمای مستند است بیشتر دارای آثار کوتاه مدت (حدوداً ۳۰ دقیقه) و میان مدت (حدود پنجاه دقیقه‌ای) است. در حالی که تعداد فیلم‌های بالای هفتاد دقیقه‌ای بسیار کم است. از طرفی سرمایه‌گذاری فیلم‌های کوتاه و میان مدت معمولا توسط مستندسازان و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی صورت می‌گیرد که در بازار بسته سینمای مستند ایران سرمایه گذاری کرده‌اند و نیاز به دیده شدن و حمایت دارند. در حالیکه معمولا فیلم‌های بالای هفتاد دقیقه را مراکز دولتی به ویژه مرکز گسترش سینمای مستند سرمایه گذاری کرده است که از بودجه دولت بهره می‌برد و نیاز به حمایت ندارد.

در بخش دیگری تاکید شده است: جشنواره فیلم فجر با اختصاص بخش سینمای مستند به آثار بالای هفتاد دقیقه‌ای در واقع بخش اعظم آثار کیفی سینمای مستند ایران را از عرصه رقابت و رونق محروم می‌کند و به بخش خصوصی در این شاخه سینمائی آسیب می‌زند.

این دو انجمن به بخمسئولان جشنواره فجر پیشنهاد کردند از میان آثار مستند تولیدی سال ۹۰ و سال ۸۹ ( که جشنواره فجر بخش مستند نداشت) آثار برتر- فارغ از مدت اثر- نامزد و داوری شوند و افزودند: این مهم نیست که تنها دو جایزه اصلی به بهترین کارگردانی، بهترین تهیه کنندگی داده می شود و جوایز بهترین تدوین بهترین فیلمبرداری و بهترین پژوهش به صورت دیپلم افتخار باشد. آنچه اهمیت دارد این نکته است که آثار مستند فارغ از مدت اثر و از میان تمامی آثار تولیدی سینمای ایران انتخاب، نامزد، و داوری شوند.

در پایان می‌خوانیم: اعلام شده است در تصمیم گیری برای بخش مستند جشنواره فجر با نمایندگان صنفی سینمای مستند مشورت شده است. در این فرصت اعلام می‌کنیم که شاخه سینمای مستند ایران تنها دو انجمن صنفی دارد که امسال، مثل همه سال‌ها، برای تعیین سیاست‌های بخش مستند جشنواره فیلم فجر با هیچ کدام از این دو انجمن مشورت نشده است.

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