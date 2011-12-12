ایستگاه های اتوبوس مشهد برای معلولین تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خجسته اظهارکرد: در حال حاضر حدود 200 ایستگاه اتوبوس که مجهز به سایبان شیشه ای است به رمپ ویژه معلولین نیز برای عبور افراد ویلچری تجهیز شده است.

وی با اشاره به این موضوع که به زودی اتوبوس های ویژه معلولین توسط این سازمان خریداری می شود، ادامه داد: کوتاه بودن کف اتوبوس ها برای تسهیل در سوار شدن معلولین، در نظر گرفتن فضایی برای ویلچر وایجاد رمپ در ایستگاه های اتوبوس از مهمترین مواردی است که در خرید اتوبوس برای تسهیل در رفت و آمد مورد توجه قرار گرفته است.

خجسته تصریح کرد: اتوبوس های که تا پایان سال 90 برای خطوط بی آرتی خریداری می شود به امکانات استفاده معلولین و به خصوص افرادی که با ویلچر رفت و آمد می کنند مجهز است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد تاکید کرد: خطوط بی آر تی از خطوط محوری مشهد محسوب می شود و با خرید این اتوبوس ها معلولین می توانند براحتی در سطح شهر تردد داشته باشند.

خجسته اشاره کرد: بحث ارائه خدمات و سرویس دهی مطلوب برای معلولین در راستای بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنها و عبور و مرور راحت در شهر در دستور کار این سازمان قرار دارد.