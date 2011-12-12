تمام توان خود را مقابل تیم فوتسال ماهان اصفهان ارائه کردیم

ابوالفضل ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: در دیدار برابر یکی از تیم های مدعی حال حاضر مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور، بازیکنان ما با تمام توان خود بازی کردند و به نظرم یکی از بهترین بازی های خود در لیگ را در این دیدار ارائه کردیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما در خانه و در حضور هواداران خودی بازی میکردیم و خوشحالم که بازیکنان ما از نام حریف و از نتایجی که در دو بازی قبل گرفته بودند، هراسی نداشتند و به خوبی توانستیم مقابل حریف قدر خود بازی کنیم.
سرمربی تیم فوتسال فراز قم یادآور شد: در این دیدار با توجه به تمرینات خوبی همراه با نظم و انگیزه بالا برگزار کرده بودیم، با روحیهای بسیار خوب به میدان رفتیم و توانستیم حریف قدر خود را تحت تأثیر بازی خوبی که انجام دادیم، قرار دهیم.
وی تصریح کرد: در این مسابقه فرصتهای بسیار خوبی برای گلزنی و باز کردن دروازه تیم فوتسال فولاد ماهان نوین اصفهان به دست آوردیم اما در نهایت به برتری دو بر یک که سه امتیاز را برای ما به همراه داشت، دست یافتیم.
ثانی اظهار داشت: در خصوص نتیجهای که در پایان مسابقه رقم خورد باید تاکید کنم که در مقابل تجربه تیم فوتسال فولاد ماهان نوین اصفهان بسیار خوب بودیم و صد در صد از این هفته به بعد تیمی متحول شده از فراز قم مقابل رقبا خواهید دید.
وی عنوان داشت: فراز قم در صورت حمایت از سوی مسئولان، تیمی قوی، فعال و پویا است که جوانان بسیار با انگیزهای دارد و با اعتماد به همین بازیکنان جوان در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور برابر حریفان به میدان رفته و در ادامه نیز با توان بیشتر بازی خواهیم کرد.
سرمربی تیم فوتسال فراز قم خاطرنشان کرد: یقینا با انگیزه بسیار زیادی که این جوانان دارند، برابر تیمهای حاضر در مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور با انگیزه کسب سه امتیاز به میدان میرویم تا به وضعیت خود در جدول ردهبندی سامان دهیم.
وی عنوان داشت: در حال حاضر با کسب سه امتیاز در مکان خوبی در جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور قرار نداریم ولی در دیدارهای آینده نیز به دنبال کسب سه امتیاز هستیم تا باخت هفته های اول و دوم را فراموش کنیم.
گفتنی است: تیم فوتسال فراز قم از سه مسابقه خود تا این هفته از مرحله گروهی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور، با کسب یک پیروزی، بدون تساوی و دو باخت، سه امتیازی است و در مکان ششم جدول ردهبندی گروه دوم جای گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال فراز قم گفت: نوع عملکرد بازیکنان ما در دیدار حساس با یکی از تیم های صعود به لیگ برتر فوتسال رضایتبخش بود زیرا تمام توان خود را مقابل تیم فوتسال ماهان نوین اصفهان ارائه کردیم.
ابوالفضل ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: در دیدار برابر یکی از تیم های مدعی حال حاضر مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور، بازیکنان ما با تمام توان خود بازی کردند و به نظرم یکی از بهترین بازی های خود در لیگ را در این دیدار ارائه کردیم.
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