رونمایی از "بانک جامع اطلاعات پزشکی و دارویی تهران"

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی مدیرکل دفتر وزارتی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این کتاب اظهار داشت: این کتاب صرفاً اطلاع رسانی است و قابلیت به روز شدن نیز دارد و به شرط اینکه هیچ موضوع تبلیغاتی در آن نباشد به زودی در دسترس همگان قرار می گیرد.

دکتر یوسف امینی، مجری این طرح نیز با تشریح وضعیت جمع آوری اطلاعات این بانک اطلاعاتی خاطرنشان کرد: این مجموعه 10 هزار صفحه‌ای در 54 بخش و 10 جلد تدوین شده است.

وی افزود: آشنایی با سازمان‌های ذیربط سلامت، مجموعه قوانین وزارت بهداشت، مجموعه اطلاعات مربوط به پزشکان استان تهران (بر اساس منطقه، تخصص، نام پزشک، شماره تماس و نشانی پزشک)، اطلاعات مراکز بهداشتی و درمانی، اطلاعات دارویی و نحوه استفاده از داروها، اطلاعات مربوط به سلامت خانواده، آموزش کمک‌های اولیه از جمله بخش های مورد اشاره در این مجموعه هستند.

امینی گفت: دو بخش کتاب نیازمند به روزرسانی است و سعی می کنیم اطلاعات به روز شده را در لوح های فشرده عرضه کنیم.

وی یادآور شد: گروه هدف این مجموعه کتاب‌ها، مردم هستند و در این راستا در نظر داریم این کتب‌ را در کتابفروشی ها توزیع کنیم تا در اختیار مردم قرار بگیرند. قیمت این مجموعه به همراه لوح فشرده و نقشه مراکز درمانی در حدود 30 هزار تومان است و تیراژ 400 هزار جلد برای توزیع در سراسر کشور پیش بینی شده است.