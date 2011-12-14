ساخت ضریح به عشق ائمه/ استان مرکزی بوی ولایت و کربلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار حضور ایرانیان در ساخت و مرمت قبورائمه در نقاط مختلف جهان، مردم با جمع آوری پولهایی اقدام به ساخت ضریح برای امامزادگان در ایران می پردازند.

اکنون دهها ضریح مقدس در ایران در حال ساخت است که یکی از این موراد امامزاده ابراهیم مجاب است که ماههاست استان مرکزی را با بوی کربلا آمیخته کرده است.

امامزاده ابراهیم مجاب نوه امام موسی کاظم(ع)

ساخت ضریح بارگاه حضرت ابراهیم مجاب(ع) که در جوار حرم امام حسین (ع) قرار دارد، چهار ماه است که در اراک توسط هنرمندان استان مرکزی آغاز شده است تا فضای استان مرکزی بوی کربلا به خود بگیرد، فرصتی که هنر هنرمندان استان مرکزی را به اوج خود رساند.

ساخت ضریح امامزاده ابراهیم مجاب کربلا از چهار ماه گذشته توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در اراک آغاز شده که تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا محرم سال آینده به اتمام برسد.

سید ابراهیم فرزند سید محمد عابد فرزند امام موسی کاظم (ع) معروف به ابراهیم مجاب در قرن دوم هجری در مدینه به دنیا آمد و اولین شخصیتهایی است که از کوفه وارد کربلا شد.

ابراهیم مجاب در سن 70 سالگی در کربلا دیار فانی را وداع گفت و در رواق شمالی حرم مطهر امام حسین (ع) به خاک سپرده شد.

کمک 18 میلیارد ریالی مردم استان مرکزی برای ساخت ضریح

برای ساخت این ضریح 18 میلیارد ریال، 750 کیلوگرم نقره، 500 کیلوگرم مس، پنج کیلوگرم طلا نیاز است که از محل کمک های مردمی تامین خواهد شد و همه مراحل ساخت توسط هنرمندان اراکی در حال انجام است.

قاسم کاظمی گفت: از ابتدای سال جاری هنرمندان صنایع‌دستی تعامل خود را با اداره کل بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی آغاز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: پس از ارائه طرح‌های اولیه برای ساخت ضریح حضرت ابراهیم مجاب‌ (ع) به اداره کل بازسازی عتبات عالیات استان، این پروژه عظیم به هنرمندان استان مرکزی سپرده شد.

بهترین هنرمندان کشوری، استان روی ضریح کار می کنند

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی این استان ادامه داد: برترین و شاخص‌ترین‌ هنرمندان استان مرکزی با توجه به طرح ارائه شده فعالیت خود را برای ساخت این ضریح آغاز کردند.

کاظمی گفت: فاز اولیه ساخت این ضریح که از جنس چوب است توسط محمد نوری از استادان برجسته گره‌چینی استان به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به این که فاز دوم ساخت این ضریح که اجرای قلمزنی روی ضریح است نیز به زودی آغاز می‌شود، اظهار داشت:‌ طرح و اجرای قلمزنی توسط استاد محمد مهدی باباخانی انجام می‌شود.

وی افزود: با پایان مراحل ساخت، این ضریح به منظور نصب به کربلای معلی منتقل خواهد شد.

وی فرزند امامزاده محمد عابد (ع) است که مرقد وی در 12کیلومتری شمال شهر اراک و در مجاورت روستای مشهد میقان واقع شده است.



استاندار استان مرکزی در بازدیدی که از مراحل ساخت این ضریح داشت، با اشاره به اینکه، وجود قبور مطهر و مدفون در ایران اسلامی نشانه ولایتمداری، محبت و انس ملت ایران به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ولایت است، گفت: مرقد و بارگاه مطهر ائمه اطهار (ع) مامن ایرانیان است که در ساخت عتبات عالیات نیز ملت مومن و ولایتمدار ایران اسلامی مشارکت قوی و چشمگیری دارند.



علی اکبرشعبانی فرد افزود: بر اساس اسناد تاریخی و گفته های راویان، ایرانیان زیادی در کوفه در زمان نهضت خونین کربلا ساکن بودند اما هیچ کدام از ایرانیان در صف یزیدیان نبودند.



وی حضور برای بازسازی عتبات عالیات و ساخت ضریح امامزادگان را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: همواره مراجع عظام تقلید و شخصیت های بزرگ به خادمی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) افتخار می کردند.

استان مرکزی، استان مردان و زنان بزرگ است



شعبانی فرد در مورد استان مرکزی نیز اضافه کرد: این استان شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، علمی و دینی بی نظیری به جهان معرفی کرده که نمونه بارز آن حضرت امام خمینی (ره) از شهرستان خمین است.



وی، درباره امامزاده محمد عابد (ع) از اجداد مادری رهبر معظم انقلاب اسلامی در روستای مشهد میقان اراک نیز بیان کرد: محور ارتباطی اراک به این روستا تعریض شده و تا دو ماه آینده روشنایی و نصب گارد ریل این مسیر به اتمام خواهد رسید.

استان مرکزی صاحب بیشترین قبور امامزادگان در کشور



وی اظهار کرد: تعداد امامزادگان مدفون در استان مرکزی از سایر استانها به خصوص مازندران بیشتر است که این مهم نشانگر ولایی بودن مردم این منطقه است.



یکی از محققان، نویسندگان و پژوهشگران دینی استان مرکزی در این مراسم گفت: امامزاده ابراهیم مجاب که در کربلا مدفون است فرزند امامزاده محمد عابد (ع) روستای مشهد میقان اراک است.

امامزاده ابراهیم مجاب فرزند جدی مادری رهبر معظم انقلاب

حجت الاسلام داود نعیمی افزود: امامزاده ابراهیم مجاب فرزند جد مادری رهبر معظم انقلاب اسلامی است که افتخار ساخت ضریح آن حضرت نصیب هنرمندان، مردم و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی شده است.



وی ادامه داد: در دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجداد معظم له، ایشان فرمودند استان مرکزی مامن خوبی برای فرزندان اهل بیت (ع) بوده است.



محقق، نویسنده و پژوهشگر دینی استان مرکزی بیان کرد: چهار نفر از امامزادگان جد رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان مرکزی مدفون هستند.

در کنار عشق هایی که وجود دارد، عشق به ائمه از دسته عشق های پاکی است که از عمق جان و فطرت الهی انسان برمی خیزد که غل و غشی در آن نیست.

و اکنون عشق به ولایت و امامت است که ملت این سرزمین را استوار کرده است.

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گزارش: فرشته نوری