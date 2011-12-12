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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

رحیمی پور مطرح کرد:

اجرای طرح جامد پسماند لرستان نیازمند 118 میلیارد تومان است

اجرای طرح جامد پسماند لرستان نیازمند 118 میلیارد تومان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور طرح جامع پسماندهای استان لرستان گفت: اجرای طرح جامد پسماند لرستان نیازمند 118 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رحیمی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای استان لرستان با اشاره به فازبندی طرح جامع پسماندهای استان اظهار داشت: شناسایی و مستندسازی وضع موجود، امکان سنجی و ارائه گزینه های مناسب مدیریت پسماندها، طراحی سیستم های مدیریت و پسماند، اتخاذ راهکارهای مناسب و عملیاتی و ارائه برنامه های اجرایی سیستم مدیریت پسماند جامد از فازهای اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه این مراحل در 9 شهرستان استان به صورت کامل انجام گرفته شده است گفت: برای اجرای طرح جامع پسماندهای استان لرستان از هفت روش استفاده شده است.

مشاور طرح جامع پسماندهای استان لرستان با اشاره به افق اجرای طرح جامع پسماندهای لرستان بیان داشت: افق این طرح از سال 91 تا 1401 است.

رحیمی پور با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح جامع پسماندهای استان لرستان یادآور شد: برای اجرای این طرح بیش از 118میلیارد تومان طی یک بازه زمانی 10 ساله در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبار 49 درصد سهم دولت و 51 درصد نیز سهم بخش خصوصی است.

مشاور طرح جامع پسماندهای استان لرستان ادامه داد: همچنین برای اجرای این طرح امکانات و تجهزات جمع آوری، پسماندهای مخلوط، پسماندهای روستایی، مخازن تخلیه و ... در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1481496

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