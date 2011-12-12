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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

روشندلان شهرری اشعار زلال خویش را نجوا می کنند

روشندلان شهرری اشعار زلال خویش را نجوا می کنند

شهرری - خبرگزاری مهر: روشندلان شهرری با برگزاری شب شعر، اشعار زلال خویش را نجوا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر روشندلان در شهرری با حضور شاعران برجسته کشور در کتابخانه شیخ کلینی(ره) شهرری برگزار می شود.

هدف از برگزاری این برنامه معرفی نابینایان و استعدادهای شناخته نشده آنها به عموم مردم است که چهارشنبه 23 آذرماه سال جاری از ساعت 18 الی 20 برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور "موسی عصمتی" از استادان روشندل شعر و ادب شهر مقدس مشهد، شعرای نابینا و کم بینای استان تهران و اطراف تهران و شاعران روشندل شهرری برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند به خانه فرهنگ شیخ صدوق(ره)‌ واقع در شهرری، فلکه اول دولت آباد ‌سالن اجتماعات شیخ صدوق(ره) مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33753031 - 021  تماس بگیرند.

کد مطلب 1481500

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