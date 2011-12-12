مشهد به عنوان قطب صنعتی سازی ساختمان در کشور معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اخوان صبح دوشنبه در همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد با اشاره به اینکه این شهر به عنوان دبیرخانه دائمی فناوری های نوین ساختمان معرفی شده است، اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 40 هزار واحد مسکن مهر در استان به صورت صنعتی و نیمه صنعتی در حال ساخت است که این مسئله نشان دهنده بهره گیری از روش های نوین برای ساخت و ساز در استان است.

اخوان اظهار داشت: دولت با فراهم کردن تسهیلات لازم زیر ساخت هایی را برای تولیدکنندگان و مجریان ساخت و ساز صنعتی کشور فراهم کرده است و برای هر واحد که در قالب مسکن مهر به روش صنعتی سازی ساخته می شود 25 میلیون تومان وام مسکن پرداخت می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواستار جلب مشارکت مراکز علمی و تخصصی مرتبط با صنعت ساختمان و تشکل های مهندسی در اجرای پروژه های صنعتی سازی ساختمان شد.

عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با داشتن بیش از 16 هزار مهندس در هفت رشته ساختمانی در جهت آشنایی و اعتلای حرفه و آموزش هرچه بیشتر مهندسان با این تکنولوژی فعالیت هایی را انجام داده است.

وی گفت: ساخت مسکن به روش های فناوری های نوین صنعت ساختمان و گسترش صنعتی سازی ساختمان باعث افزایش بهره وری سرعت، کاهش ضایعات ساختمانی و مصرف انرژی و هزینه و افزایش طول عمر ساختمان می شود.

شایان ذکراست، دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان 21 تا23 آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزارمی شود.