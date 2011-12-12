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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

جاوید:

استعلام حوزه شهرسازی شهرداری مشهد الکترونیکی شد

استعلام حوزه شهرسازی شهرداری مشهد الکترونیکی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از الکترونیکی شدن استعلام حوزه شهرسازی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی جاوید با اشاره به اینکه بیشترین میزان مراجعات مردم به شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی است اظهارکرد: این در حالی است که 60 درصد مراجعات مردم به حوزه شهرسازی نیز در خصوص مقوله دریافت استعلام است.

وی اظهار کرد: به دلیل حجم بالای مراجعات مردم اقدام به راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی شده که هم اکنون این سیستم در تمامی مناطق شهرداری نصب و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به برون سپاری فعالیت های این حوزه به دفاتر مهندسی به منظور تسهیل در مراجعات و پاسخگویی به شهروندان تصریح کرد: با فعال سازی استعلام الکترونیکی از هفته آینده شهروندان می توانند علاوه بر پیگیری مراحل پروانه و پایان کار، استعلامات را نیز الکترونیکی دریافت کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: با به کارگیری فن آوری پاسخگویی آنلاین، شهروندان بدون مراجعه حضوری به شهرداری می توانند پرونده های کاری خود را دنبال کرده و به سرعت آنها را انجام دهند.

جاوید با بیان اینکه ارائه این خدمت در دفاتر مهندسی و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی است، بیان کرد: تا کنون تعداد 100 دفتر مهندسی برای ارائه خدمات شهرسازی اعلام امادگی کرده اند.

جاوید عنوان کرد: مناطق 2،7 و 9 شهرداری مشهد از مناطقی هستند که به دلیل گسترده بودن حجم مراجعات مردمی، بیشترین میزان استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی را تا کنون داشته است.

وی افزود: این سیستم دارای کارتابل های تخصصی سازمان ترافیک، آتش نشانی، نظام مهندسی و دیگر سازمانهاست که در حال طراحی بوده و برای تکمیل سامانه مورد نظر به کار گرفته می شود.

کد مطلب 1481507

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