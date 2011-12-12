استعلام حوزه شهرسازی شهرداری مشهد الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی جاوید با اشاره به اینکه بیشترین میزان مراجعات مردم به شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی است اظهارکرد: این در حالی است که 60 درصد مراجعات مردم به حوزه شهرسازی نیز در خصوص مقوله دریافت استعلام است.

وی اظهار کرد: به دلیل حجم بالای مراجعات مردم اقدام به راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی شده که هم اکنون این سیستم در تمامی مناطق شهرداری نصب و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به برون سپاری فعالیت های این حوزه به دفاتر مهندسی به منظور تسهیل در مراجعات و پاسخگویی به شهروندان تصریح کرد: با فعال سازی استعلام الکترونیکی از هفته آینده شهروندان می توانند علاوه بر پیگیری مراحل پروانه و پایان کار، استعلامات را نیز الکترونیکی دریافت کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: با به کارگیری فن آوری پاسخگویی آنلاین، شهروندان بدون مراجعه حضوری به شهرداری می توانند پرونده های کاری خود را دنبال کرده و به سرعت آنها را انجام دهند.

جاوید با بیان اینکه ارائه این خدمت در دفاتر مهندسی و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی است، بیان کرد: تا کنون تعداد 100 دفتر مهندسی برای ارائه خدمات شهرسازی اعلام امادگی کرده اند.

جاوید عنوان کرد: مناطق 2،7 و 9 شهرداری مشهد از مناطقی هستند که به دلیل گسترده بودن حجم مراجعات مردمی، بیشترین میزان استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی را تا کنون داشته است.

وی افزود: این سیستم دارای کارتابل های تخصصی سازمان ترافیک، آتش نشانی، نظام مهندسی و دیگر سازمانهاست که در حال طراحی بوده و برای تکمیل سامانه مورد نظر به کار گرفته می شود.