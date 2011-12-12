رونمایی از طرح های جدید مخابراتی در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، فرستنده تلویزیونی دیجیتال DVBT/hبا قدرت هزار وات یکی از این دستاوردها بود.

این فرستنده تلویزیونی با قدرت خروجی هزار وات است که کاربرد این دستگاه پخش تلویزیونی به صورت دیجیتال است که برای پوشش مراکز استانها مورد استفاده سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد.

دستاورد دوم با عنوان سامانه نشت‌یاب تست هیدرواستاتیک است که این محصول در زمینه تست و نشت یابی خطوط انتقال گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستاورد دیگر با عنوان سامانه مبدل سیگنال‌های ماهواره دیجیتال و ریماکس برای مونیتورینگ صدا، تصویر و پخش مجدد رونمایی شد. این محصول یکی از محصولات رده حرفه‌ای بوروت کاست است که امروزه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی پخش تلویزیونی دیجیتال DVBمورد توجه سازمان‌های بوروت کاست و به خصوص سازمان صدا و سیما است که از این سامانه برای مونیتورینگ و انتخاب برنامه‌ها برای پخش مجدد از طریق فرستنده‌های ماهواره‌ای، زمینی، کابلی و حتی IPمورد استفاده قرار می‌گیرد.

سامانه الکتروکوتر نسل جدید از دیگر دستاوردهای رونمایی شده در این مراسم بود که این سامانه در زمینه اثرات جریان‌های الکتریکی فرکانس بالا بر روی بافت‌های بیولوژیک که امکان جراحی با توقف خونریزی را فراهم می‌ساز، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه قادر است کیه اعمال جراحی از قبیل جراحی عمومی، مغز و اعصاب، جراحی قلب باز یا پاراسکوپی و جراحی‌های پیوندی را انجام دهد.

سامانه جهت یاب دیجیتال باند HFاز دیگر طرح‌های رونمایی شده است. این محصول از خانواده سامانه‌های جهت‌یاب FDF01dاست که با استفاده از جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه مخابرات نظامی، طراحی و پیاده سازی شده است. آنتن این سامانه یک آنتن سه کاناله است. در دو مدل دو و سه کاناله طراحی و ساخته شده است. کاربردهای این سامانه در جهت یابی و مکان یابی با توانایی دریافت سیگنال‌های دشوارشنود و شنود جهت یابی سیگنال‌‌های پرش فرکانسی است.