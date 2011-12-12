به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مستاجران امروز دوشنبه در اولین نشست خبری شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به خیانت های رژیم سلطنتی انگلیس علیه ملت ایران، گفت: تحریم های مکرر بین المللی، اشغال غیر قانونی باغ قلهک و تاثیرگذاری در فتنه 88 از مهمترین عواملی است که از سوی دولت بریتانیا علیه ملت ایران صورت گرفته است، ضمن آنکه سفارت انگلستان در زمان فتنه 88 تبدیل به مرکزی برای تغذیه فکری مخالفین انقلاب اسلامی شده بود، به همین جهت نمی توان اقدامات انگلیس علیه مردم ایران را به این راحتی فراموش کرد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این عواملی که ذکر شد باید به دخالت مستقیم انگلیس و آمریکا در زمان 8 سال جنگ تحمیلی اشاره کرد چرا که این کشور نیز به صورت مستقیم از صدام حمایت کرد تا بتواند به انقلاب اسلامی ایران لطمه ای وارد کند.

این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ دانشجویی مقابل سفارت انگلیس افزود: با توجه به سالگرد شهادت شهید مجید شهریاری دانشجویان دانشگاه ها تجمع بزرگی را مقابل سفارت انگلیس برگزار کردند تا سالگرد این شهید بزرگوار را گرامی بدارند و در حرکت هایی نمادین سفیر انگلستان را دستگیر کنند و به در سفارت انگلستان قفل بزنند تا این پیام را به داخل و خارج کشور اعلام کنند و هر چه زودتر این سفارت در ایران تعطیل شود.

وی گفت: خشم دانشجویان علیه عملکرد دولت انگلستان به قدری زیاد بود که نتوانستند برنامه های نمادین را اجرا کنند. بر این اساس وارد سفارت شدند. البته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دانشجویانی که وارد سفارت شدند به سرعت خارج شدند که این خبر صحت ندارد.

سخنگوی شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر تاکید کرد: ما به دنبال شکستن هیمنه پوشالی انگلیس بودیم. البته علاوه بر تجمع مقابل سفارت انگلستان تعدادی از دانشجویان مقابل باغ قلهک تجمع کردند و برنامه باغ قلهک از قبل برنامه ریزی شده بود چون معتقدیم که این باغ توسط انگلیس اشغال شده است و باید هر چه زودتر به ایران بازگردد. باغ قلهک حق ایران است.

این فعال دانشجویی همچنین خروج دیپلمات های ایرانی از انگلستان را به فال نیک گرفت و افزود: ما از خروج هیئت دیپلماتی ایران از انگلستان استقبال کردیم چون به دنبال قطع ارتباط با دولت بریتانیا هستیم و معتقدیم خروج نمایندگان ایران از انگلیس امری لازم بود. البته پس از ترک هیئت دیپلماتیک ایران سران انگلیس موضع گرفتند و اعلام کردند که حاضرند بدون پیش شرط با ما مذاکره کنند. اگر حاضر به مذاکره هستند پس چرا کارمندان سفارت ایران را اخراج کردند؟

مستاجران افزود: دانشجویان پس از اینکه باخبر شدند کارمندان سفارت ایران از انگلستان اخراج شدند برنامه استقبال از آنها را تدارک دیدند و به فرودگاه مهرآباد رفتند تا 2 پیام را ابلاغ کنند. پیام اول استقبال از کارمندان سفارت ایران و پیام دوم حمایت از قطع ارتباط با انگلستان بود. ضمن آنکه طوماری در قبال قطع ارتباط کامل با انگلستان را تدارک دیدند و تا کنون افراد زیادی این طومار را امضا کرده اند که اگر این طومارها به هم وصل شود از ارتفاع برج میلاد هم بیشتر می شود.

وی در ادامه به دولت های غربی توصیه کرد که تا به حمایت های خود از آمریکا و انگلیس پایان دهند.

وی ادامه داد: بر این باوریم که حکومت های 99 درصدی می توانند سفارت داشته باشند و ما از سفارتخانه های آنها استقبال می کنیم اما از حکومت فعلی که برپایه ظلم ترسیم شده است مقابله و مبارزه می کنیم.

محمد جواد نیک روش عضو دیگر شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر نیز در این نشست خبری با بیان اینکه ملت ایران هیچ گاه این اجازه را نمی دهد تا سلطه گران بر آنان حاکم شوند، افزود: آمریکا و انگلیس باید بدانند که مسلمانان هیچ گاه زیر بار سلطه قرار نمی گیرند به همین جهت مردم ایران که مردمی صلح طلب هستند با تجمع مقابل سفارت انگلستان نشان دادند که نمی توانند اقدامات این رژیم سلطنتی را تحمل کنند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه غرب به ویژه انگلیس درصدد آن است تا ایران را تحت فشار قرار دهد، افزود: آنها با ترور می خواهند مانع پیشرفت ایران شوند به همین جهت مجید شهریاری را ترور کردند اما نمی دانند که راه وی کماکان ادامه دارد.



نیک روش در خصوص تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس گفت: در این تجمع دانشجویان خشم خود را به جهان نشان دادند البته نیروی انتظامی به وظایف خود عمل کرد اما باید بدانید که دانشجویان با این اقدامات از اهداف و برنامه های خود عقب نشینی نمی کنند و به دنبال قطع ارتباط کامل با انگلیس هستیم و این را به صورت جدی دنبال می کنیم.



عضو شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر افزود: تجمع دانشجویان یک سیلی محکمی بود تا بدانند که دانشجویان از برنامه ها و اهداف خود عقب نشینی نمی کنند البته مواردی مبنی بر خسارت و برخوردهای جدی که در برخی از رسانه ها مطرح شد صحت ندارد. چرا که دانشجویان ایران به دنبال این برخوردها نیستند و خود آنها افرادی را وارد این تجمع کردند تا سوء استفاده کنند و این برخوردها را به اسم دانشجو تمام کنند.



وی با بیان اینکه دولت انگلیس باید درخواست مردم خود را قبول کند، افزود: سفیر انگلیس در ایران نماینده واقعی مردم انگلستان نبود. نمایندگان انگلستان افرادی هستند که در تجمعات اعتراضات خود را علیه سیاست های این رژیم اعلام می کنند. اگر شما به دنبال ارتباط با ایران هستید بگذارید ما با نمایندگان کارگری شما ارتباط برقرار کنیم تا متوجه شویم که شما به دنبال چه هستید.