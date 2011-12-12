35 درصد از اعتبار فرهنگی خراسان جنوبی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم افشاری صبح دوشنبه در کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی و امور بانوان استان، مبلغ اعتبار فرهنگی ابلاغ شده سال جاری در این استان را 17 میلیارد و 640 میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون از این مبلغ 35 درصد تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت کارگروه بانوان در رفع نیازهای زنان در جامعه که نیمی از جمعیت هستند، افزود: به منظور بررسی و ارائه راهکارهای جامع برای رفع مشکلات این قشر از جامعه باید کارگروهی مستقل برگزار شود.

افشاری ضمن انتقاد از ادغام کارگروه فرهنگی و اجتماعی و کارگروه بانوان و خانواده، تصریح کرد: برای پیگیری این امر مکاتباتی با وزرات کشور انجام شده است.

وی با اشاره به اهداف شوم دشمنان برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: هم اکنون دشمن خانواده ها را هداف قرار داده و به دنبال فرو ریختن نظام خانواده در جوامع بویژه ایران است.

افشاری با بیان ایکه خانواده باید برای آشنایی نسل جوان با اهداف دشمنان اسلام اقدام کنند، اظهار داشت: کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه به استحکام بنیان خانواده در کشور بستگی دارد که باید تحکیم بنیان خانواده بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی خانواده‌ ها را مستقیما هدف قرار داده است، تاکید کرد: در این راستا باید برنامه ‌ریزی برای استحکام بنیان خانواده در اولویت های اجرایی قرار گرفته و راهکارهای آن از سوی اعضای کارگروه تخصصی بانوان ارائه شود.

افشاری همچنین به وجود برخی موازی‌ کاری ‌ها در امور فرهنگی استان اشاره کرد و ادامه داد: به منظور جلوگیری از این موازی‌ کاری ‌ها در حوزه فرهنگی مصوبه ‌ای در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شده است.

به گفته وی بر اساس این مصوبه برای هر بخش از فعالیت ‌های فرهنگی یک متولی در استان انتخاب شده و باید انجام هر نوع فعالیت فرهنگی به بخش خاصی واگذار شود.

افشاری با بیان اینکه برون‌ داد مسائل فرهنگی در استان مناسب نبوده است، تصریح کرد: علیرغم فعالیت ‌های فرهنگی انجام شده در سطح استان، موازی‌ کاری ‌هایی نیز بوجود آمده و برون ‌داد مسائل فرهنگی در استان مناسب نبوده که امیدواریم با این مصوبه مسائل فرهنگی بهبود یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان از مسئولان دستگاه ‌های اجرایی استان خواست: طرح‌ های فرهنگی اولویت ‌دار خود را برای اخذ اعتبار در شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان ارائه دهند.