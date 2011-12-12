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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

با حضور ناصربخت/

کارگاه آموزشی تعزیه در یاسوج برگزار شد

کارگاه آموزشی تعزیه در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارگاه آموزش تعزیه به همت معاونت پژوهش و آموزش حوزه هنری کشور در حوزه هنری این استان برگزار شد.

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این کارگاه آموزشی یک روزه، "محمد حسین ناصر بخت" به بیان مباحثی پیرامون تاریخچه تعزیه و تأثیر آن بر تئاتر ایران پرداخت.

وی بیان کرد: در این کارگاه 50 هنرمند تعزیه از سراسر استان شرکت کردند.

رئیس حوزه هنری استان یادآور شد: "محمد حسین ناصر بخت" دارای دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس و عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر و کمیته ثبت تعزیه در یونسکو است.

وی بیان داشت: ناصر بخت همچنین تاکنون چندین جلد کتاب در خصوص تئاتر و تعزیه تألیف کرده است.

پارسیان نژاد اظهار داشت: این کارگاه با هدف ارتقای سطح دانش هنرمندان تعزیه خوان و توسعه هنر تعزیه در استان برگزار شد.

تعزیه استان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است

این مسئول فرهنگی گفت: با وجود آنکه هنر تعزیه در برخی مناطق استان از سابقه طولانی برخوردار است اما تعزیه در استان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

پارسیان نژاد اظهار داشت: 10 گروه تعزیه در این استان فعالیت می کنند اما فعالیت این گروهها فصلی است و لازم است که تعزیه هایی به مناسبتهای مختلف در طول سال تولید و اجرا شوند.

وی تصریح کرد: این استان ظرفیتها و استعدادهای بی نظیری برای گسترش و ترویج هنر تعزیه دارد و مردم این استان نیز علاقه زیادی به تعزیه دارند.

کد مطلب 1481519

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