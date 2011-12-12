به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید پاک سرشت صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از 5 طرح تحقیقاتی پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران تجاری سازی را یکی از نیازهای فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه‌های فناوری نام برد و افزود: تفاهمنامه‌‌ای با پارک فناوری پردیس به منظور تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه‌های صنعت نفت به امضا رسید.

مدیر شرکت پژوهش و فناوری شرکت گاز، حجم این قرارداد را 30 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: براساس این تفاهمنامه قرار است با همکاری پارک فناوری پردیس نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری فناوری‌ها اقدام شود. چرا که ارزش گذاری فناوری‌ها یکی از ضرورت‌های ورود تکنولوژی به بازار مصرف و امکان واگذاری این فناوری‌ها به بخش خصوصی برای تولید انبوه است.

وی با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که به مرحله تولید و تجاری سازی رسیده باشند، مشمول این تفاهمنامه خواهند شد که طبق این تفاهمنامه باید مسیر تجاری سازی این دستاوردها که شامل بازاریابی مناسب، تعیین هزینه برای توسعه فناوری و تجاری سازی آنها است و برآورد هزینه می‌شود نیز فراهم شود.

پاک سرشت همچنین از تشکیل شورای راهبردی برای تایید پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه گاز خبر و ادامه داد: براساس این تفاهمنامه شورای راهبردی برای تایید حوزه‌های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت گاز راه‌اندازی می‌شود و پس از آن اقدامات لازم برای تجاری سازی این دستاوردها صورت می‌گیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه اولین تفاهمنامه در حوزه تجاری سازی است، یادآور شد:‌ شرکت گاز با مراکز تحقیقاتی مختلف همکاری دارد ولی با پارک فناوری پردیس اولین تفاهمنامه خود را در حوزه تجاری سازی تکنولوژی‌های مربوط به حوزه گاز به امضا رسانده است.