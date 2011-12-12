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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

تشکیل شورای راهبردی برای تایید پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه گاز

تشکیل شورای راهبردی برای تایید پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه گاز

مدیر شرکت پژوهش و فناوری شرکت گاز از امضای تفاهمنامه‌ای با پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه، شورای راهبردی برای تایید پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه گاز تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید پاک سرشت صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از 5 طرح تحقیقاتی پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران تجاری سازی را یکی از نیازهای فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه‌های فناوری نام برد و افزود: تفاهمنامه‌‌ای با پارک فناوری پردیس به منظور تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه‌های صنعت نفت به امضا رسید.

مدیر شرکت پژوهش و فناوری شرکت گاز، حجم این قرارداد را 30 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: براساس این تفاهمنامه قرار است با همکاری پارک فناوری پردیس نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری فناوری‌ها اقدام شود. چرا که ارزش گذاری فناوری‌ها یکی از ضرورت‌های ورود تکنولوژی به بازار مصرف و امکان واگذاری این فناوری‌ها به بخش خصوصی برای تولید انبوه است.

وی با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که به مرحله تولید و تجاری سازی رسیده باشند، مشمول این تفاهمنامه خواهند شد که طبق این تفاهمنامه باید مسیر تجاری سازی این دستاوردها که شامل بازاریابی مناسب، تعیین هزینه برای توسعه فناوری و تجاری سازی آنها است و برآورد هزینه می‌شود نیز فراهم شود.

پاک سرشت همچنین از تشکیل شورای راهبردی برای تایید پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه گاز خبر و ادامه داد: براساس این تفاهمنامه شورای راهبردی برای تایید حوزه‌های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت گاز راه‌اندازی می‌شود و پس از آن اقدامات لازم برای تجاری سازی این دستاوردها صورت می‌گیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه اولین تفاهمنامه در حوزه تجاری سازی است، یادآور شد:‌ شرکت گاز با مراکز تحقیقاتی مختلف همکاری دارد ولی با پارک فناوری پردیس اولین تفاهمنامه خود را در حوزه تجاری سازی تکنولوژی‌های مربوط به حوزه گاز به امضا رسانده است.

کد مطلب 1481526

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