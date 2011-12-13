15 شهر هرمزگان تشنه هستند/ تزریق قطره چکانی اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان به لحاظ شرایط اقلیمی خاص دارای وضعیت متفاوتی نسبت به سایر استانهای کشور است و می طلبد تا مسئولان نگاه ویژه تری نسبت به وضعیت تامین آب شهرها و روستاهای این استان داشته باشند.

گسترش بیابانها، شنهای روان، کاهش آبهای زیرزمینی، خشکی چاههای آب کشاورزی و قرار دادن تداوم خشکسالیها در کنار سایر بحرانهای به وجود آمده پی خواهیم برد که هرمزگان شرایط مساعدی را ندارد و مسئولان امر باید برای تامین آب شرب و اراضی کشاورزی به فکر چاره اندیشی باشند.

نزدیکی به دریا می تواند بارقه امیدی در دل ساحل نشینان بی ادعا باشد و مسئولان با تمام توان سعی در راه اندازی مجتمع های آبشیرینکن از دریا و انتقال آن به شهرها و روستاهای استان دارند. استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی هم می تواند راهکاری برای حل این معضل دانست.

در هفته های اخیر حضور سفرای کشورهای مختلف در بندرعباس نشان داده که ظرفیتها و قابلیتهای بسیاری در این استان وجود دارد که موجب شده تا کشورهای مختلف فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری بیابند از این رو مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس می توانند سرمایه گذاری در شیرین سازی آب را هم در دستور کار قرار دهند و سرمایه گذاران خارجی را ترغیب به حضور در این بخش کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان در جمع خبرنگاران تداوم بحران خشکسالی در استان را چالشی جدی خواند و گفت: در حال حاضر در 15 شهر استان با کمبود، نبود یا جیره بندی آب مواجه ایم.

حسین خادمی شهرهای هشتبندی، بندرلنگه، بندر کنگ، بستک، پارسیان، جاسک، سندرک، سردشت و گوهران را از جمله شهرهایی اعلام کرد که با چالش جدی کم آبی مواجه اند و در صورت عدم رفع آن تابستان آینده با مشکل روبه رو خواهند شد.

وی افزود: هر ساله منابع تامین آب جدیدی در شهرها و جزایر استان ایجاد می شود اما روند طولانی و پی در پی خشکسالی باعث شور و خشک شدن بسیاری از چاههای آب شرب شهر ها و روستاها شده است.

خادمی کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی افت شدید آب در تمامی دشتها را از دیگر پیامدهای این بحران عنوان کرد و گفت: در نتیجه این بحران طی چند سال اخیر از 120 حلقه چاه، 30 حلقه به طول کامل خشک شده و 60 حلقه نیز دچار تغییرات کیفی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تمهیدات و اقداماتی نظیر تخصیص اعتبارات مورد نیاز بتوانیم چالش کم آبی را تا حد زیادی مرتفع سازیم.

سهم آب و فاضلاب از اعتبارات ملی ناچیز است

نماینده مردم بندرعباس، خمیر، حاجی آباد، قشم وابوموسی در نشست هم اندیشی مجلس و دولت در آبفای هرمزگان گفت: برای خدمات رسانی بهتر و ارتقای سطح خدمات به مردم، سهم شرکت آب و فاضلاب در بودجه ها واعتبارات ملی ناچیز است.

محمد آشوری افزود: با توجه به نگاه توسعه ای در بحث صنعت آب باید مسائل ومشکلات این حوزه با نگاه ویژه ای آسیب شناسی شود.

وی تاکید کرد: برای ساماندهی مشکلات باید بدنبال پایش اولویتها و اثرگذاری درتصویب بودجه برای انجام طرح ها باشیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: مشکل آب در هرمزگان شوخی بردار نیست. متاسفانه به دلیل خشکسالیهای پی در پی در کشور و به خصوص در این استان، هویت برخی از مناطق روستایی در معرض نابودی قرار گرفته و هزاران نفر مجبور به مهاجرت شده اند.

آشوری از مدیران این حوزه خواست تا به صورت دقیق مسائل و مشکلات بخشهای مختلف از تامین تا انتقال و توزیع را برآورد کرده و با آمار دقیق و به روز مجموعه درخواستهای خود را برای طرح در جلسه مشترک با وزیر نیرو و معاونان وی در تهران آماده کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: طی این جلسه بتوانیم سهم استان را از اعتبارات سال جدید این وزارتخانه افزایش دهیم.

منابع آب هرمزگان بحرانی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان برای چندمین بار در ماه‌های اخیر مجددا نسبت به بحرانی بودن منابع آبی این استان و برداشت‌های بی‌رویه هشدار داد.

جعفر زیرراهی با بیان اینکه متوسط تغذیه سالانه دشتهای استان یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب است، گفت: میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در استان یک میلیارد و 271 میلیون متر مکعب است.

مدیر‌عامل آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به اینکه تعداد چاه‌های فعال استان 18 هزار حلقه است، گفت: بیلان منفی سالانه منابع آب زیرزمینی بالغ بر 90 میلیون متر مکعب است.

زیرراهی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت دشتهای استان بر لزوم توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی تاکید کرد و ابراز داشت: ادامه روند برداشت غیر متعارف و بیش از میزانی که در پروانه بهره برداری مشخص شده، خسارتهای جبران ناپذیری را در پی دارد که تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.

وی افزود: افت شدید سطح منابع و سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش آب شیرین در سفره‌های آب زیرزمینی و شور شدن منابع آب، کاهش آب‌دهی چاه‌ها و کاهش درآمد کشاورزان از جمله پیامدهای ناشی از برداشت بی رویه آب از دشتهاست.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان 82 دشت دارد که هم اکنون 32 دشت آن به دلیل اضافه برداشت با هدف توسعه بهره‌برداری ممنوع اعلام شده است که در این راستا ایجاد طرح‌های مقابله و پیشگیری از خسارت‌های ناشی از برداشت غیرمجاز، تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی و جلوگیری از حفاری غیرمجاز، تهیه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها، کنترل و نظارت بر شرکت‌های حفاری مجاز به فعالیت، اطلاع رسانی و آموزش کشاورزان و همچنین ایجاد سیستم‌های جغرافیاییGis برای حفاظت و بهره‌برداری از جمله اقداماتی بوده که از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان صورت گرفته است.