300 هزار مسکن مهر در کشور به روش فناوریهای نوین ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل صومعلو صبح دوشنبه در همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد اظهارداشت: از یک میلیون و800 هزارواحد مسکن مهر، بیش از 300 هزار واحد به روش فناوریهای نوین ساخته می شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های مسکن مهر براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به روش فناوری‌های نوین ساخته می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر از روش‌های فناوری نوین صنعت ساختمان درتیغه ها، ستون‌ها، پنجره‌های دوجداره ومصالح سبک ساختمانی استفاده می شود.

صومعلو افزود: ساخت و ساز به روش فناوری‌های نوین صنعتی سازی سرعت، ایمنی و سبکی ساختمان را در اجرا افزایش می دهد و باعث عمر و ارتقاء کیفیت می شود.

صومعلو اظهارداشت: اجرای فناوریهای نوین در تولید مسکن باعث پیشگیری ازهدر رفت انرژی در ساختمان‌ها و تنظیم دمای محیط منزل می‌شود.

شایان ذکراست، دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان 21 تا 23 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد در حال برگزاری است.