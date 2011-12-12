حراج 9 میلیون دلاری فرش راور در لندن/ نزول فرش در بازار داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر فرش دستباف استان کرمان که به قالی کرمانی شهرت یافته است روزگار خوشی ندارد و با وجود هشدارهای مکرر رسانه ها و کارشناسان و مسئولان این حوزه بی توجهی های صورت گرفته در گذشته و تداوم این روند درحال حاضر این هنر سنتی کرمان را در معرض زوال قرار داده است.

در همین حال طی روزهای اخیر خبری جالب از فرش کرمان منتشر شد و آن خبر حراج یک قطعه فرش دستباف راور در حراج کریستی لندن بود که یک قطعه فرش کار دست هنرمندان راور به مبلغ 9 میلیون دلار به فروش رفته است.

نکته جالب اینکه حتی نام شهر راور نیز در این حراج صحیح عنوان نشده است و از این فرش به عنوان فرش "لاور" یاد شده و این نشان از گمنامی فرشی دارد که طبق ضرب المثل کرمانی هر چه پا بخورد زیبا تر و شکیل تر می شود و برعمر فرش افزوده می شود.

دیگر اینکه، درحال حاضر کشورهای پاکستان، بنگلادش و چین درحال کپی کردن نقشه های نفیس فرش کرمان و درنهایت بافت دستباف این فرشها و روانه کردن این فرشها به نام فرش کرمان در بازارهای مختلف از جمله بازار اروپا هستند بطوریکه عملا درحال حاضر بازار فرش کرمان در آمریکا و اروپا از دست رفته است و تنها کشورهایی که بیشترین اهمیت به فرش کرمان می دهند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند و از سوی دیگر سود فرش کرمان به جیب چینیها سرازیر می شود.

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این حکایتی تکراری و نخ نما شده است اما حقیقت این است که تار و پود فرش دستباف کرمان به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح مسئولان و عدم اقدام عملی در حال جداشدن است.

صدای نقشه خوانی فرشبافان از کارگاههای نم گرفته به گوش می رسد/ کاهش کارگران فرشباف

فرش راوری در حراج کریستی با ابعاد سه در یک و نیم متر و یا قدمتی 300 ساله در حالی به یک شاهزاده قطری فروخته شده است که فرش بافان راوری هم اکنون هم در کارگاههای زیر زمینی تاریک و نمور فرش می بافند و صدای نقشه خوانی زنان راور که حالا دیگر تعداد انها محدود نیز شده است از کارگاههای کوچه پس کوچه های راور به گوش می رسد.

فرش به عنوان هنر قدیمی کرمان در فرهنگ و زندگی مردم یک نسل قبل کرمان ریشه داشته و در کمتر خانه ای بود که دار قالی برپانشده باشد در واقع این هنر پایه اقتصاد استان کرمان محسوب می شد اما این روزها به ندرت در خانه کرمانیها می توان قالی کرمانی را دید.

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بازار قالی فروشان کرمان نیز وضعیت مطلوبی ندارد هم اکنون بازار فروش فرشهای ماشینی از شهرهای دیگر از جمله اصفهان، تبریز و مشهد در بازار فرش کرمان داغ است اما فرش دستباف کرمان به دلیل کاهش تولید، افزایش نرخ مواد اولیه و گرانی بیش از حد دیگر خریداری ندارد و اکثر قالی فروشان کرمان با خرید قالیهای بجا مانده از گذشته آنها را پس از چند وقت پا خوردن در کف بازار به کشورهای دیگر می فرستند و این است روزگار فرش کرمان.

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محمدعلی ایرانمنش، کارشناس و فعال فرش کرمان در خصوص وضعیت کنونی بازار فرش کرمان به مهر گفت: طی دهه های اخیر به دلیل سیاست گذاریهای اشتباه صورت گرفته فرش روند نزولی یافته است و این امر مربوط به سالهای اخیر نیست بلکه سیاست کلی مشکل دارد.

وی ادامه داد: فرش در واقع هویت استان کرمان است و به دلیل استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب در استان کرمان این قالی هر چه از قدمتش می گذرد زیبا تر می شود و در واقع این ضرب المثلی است که بجنبه عملی یافته است.

وی گفت: راور مهمترین مرکز فرش دستباف کرمان است و در واقع در بسیاری از شهرها و روستاهای کرمان دارهای قالی جمع شده اند و دیگر کسی به فکر فرش بافی نیست زیرا وقت زیاد می گیرد و درآمد بالایی هم برای فرشباف ندارد زیرا فرشبافان اصولا از اقشار محروم و کم درآمد جامعه هستند.

ایرانمنش افزود: فرش راور اگر در لندن 9 میلیون دلار فروش رفته است درحال حاضر بافت یک فرش برای یک فرشباف دو میلیون تومان هم در آمد ندارند.

فرشهای چینی با نام کرمان در بازار اروپا و آمریکا

این کارشناس فرش کرمان گفت: بازار فرش داخلی بسیار ضعیف است از سوی دیگر فرشهای چینی بازار فرش را در اروپا و آمریکا خراب کرده اند و تنها فرش کرمان در کشورهای حاشیه خلیج فارس خریدار دارد که امیدواریم این بازار از دست نرود.

وی اضافه کرد: افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه فرش آنقدر فشار بر فرشبافان آورده است که هر روز از تعداد فرشبافان کرمانی کم می شود و این مسئله نگران کننده ترین مشکل برای فرش کرمان است زیرا نیروی انسانی مهمترین پشتوانه فرش کرمان است که دارد از دست می رود.



افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه فرش آنقدر فشار بر فرشبافان آورده است که هر روز از تعداد فرشبافان کرمانی کم می شود و این مسئله نگران کننده ترین مشکل برای فرش کرمان است زیرا نیروی انسانی مهمترین پشتوانه فرش کرمان است که دارد از دست می رود ایرانمنش

وی خواستار حمایت بیشتر از فرشبافان و تقویت مجتمع های فرش بافی شد و ادامه داد: در صورت ادامه روند بی توجهی نه تنها یک هنر در کرمان منسوخ می شود بلکه یک فرهنگ نیز فراموش می شود.

ایرانمنش گفت: وعده بیمه فرشبافان به جایی نرسید و هیچ حمایتی هم از این صنعت نشد و تنها بخش خصوصی است که همچنان در این رشته فعال است.

این درحالی است که مسئولان شرکت فرش کرمان از پایان صادرات فرش کرمان به کشورهای خارجی به دلیل افزایش هزینه ها طی سالهای آینده خبر میدهند و این زمان را حدود چهار سال اعلام کرده اند.

حسین وزیری، معاون اتحادیه شرکت فرش کرمان نیز گفت: حراجی که در لندن برگزار شد نشان از ارزش بالای فرش کرمان دارد و باید آرزو کرد زمانی جایگاه فرش کرمان برای مسئولان روشن شود زیرا با وجود این بازار پر سود می توان صنعت فرش را به سادگی جایگزین بسیاری از صنایعی کرد که با صرف هزینه های بالا هیچ بازدهی مطلوبی ندارند.

وی روستاها را مهمترین کانون فرش بافی در استان کرمان دانست و گفت: در پی کاهش درآمد فرش بافی از یک سو و آسان تر بودن کشاورزی و زود بازده بودن کشت و زراعت از سوی دیگر، بسیاری از کسانی که پدر و مادرهای آنها فرش باف بوده اند هم اکنون کشاورز شده اند.

مزیت فرش کرمان این است که مواد اولیه قالی کرمانی قابل کپی برداری نیست

وزیری ادامه داد: مواد اولیه فرش دستباف کرک مخصوص استان کرمان است که بیشتر در سیرجان تولید می شود و این مزیت اصلی فرش کرمان است زیرا رنگ و کرک آن نوع خاص و طبیعی است و همین امر مزیت فرش کرمان است که باید حفظ شود اما هر روز بر قیمت این کالا افزوده می شود.

وی به کاهش فرش بافی در کرمان اشاره کرد و گفت: برخی سعی دارند با کشاندن فرش کرمان به دانشگاهها بازار فرش و این هنر را احیا کنند اما هیچ وقت یک تحصیل کرده اقدام به فرش بافی نمی کند و پشت دار قالی نمی نشیند این درحالی است که ما باید کارگران فرش باف را حمایت کنیم و درنهایت به صورت علمی بازار یابی کنیم اما این اقدام صورت نمی گیرد.

وی گفت: حراج کریستی نشان داد فرش کرمان از جایگاه بین المللی خاصی برخوردار است و اسم کرمان همچنان اعتباری برای فرش ایرانی است.

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گزارش: اسماء محمودی

