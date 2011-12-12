ایران سالانه شاهد 120 روز غبارآلود بوده است/ روند کند بیابان زدایی در عراق

سید امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصدر اصلی گرد و غباری که در چند سال ایران را درگیر کرده است در منطقه کشور عراق است.

وی با اشاره به تبعات این پدیده در کشور به خصوص استانهای نوار مرزی و غرب کشور، گفت: در این راستا سازمان محیط زیست سنجش ها و پایش های خاصی را در سالهای گذشته آغاز کرده و سطح پایش و سنجش و همچنین سطح پیش آگاهی و اطلاع رسانی را افزایش داده است.

خسارات ریزگردها در کشور عمده بوده است

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: طی سالهای 88 تاکنون ایران بین 100 تا 120 روز درگیر پدیده گرد و غبار بوده است.

وحدتی افزود: عمده روزهای غبارآلود در فصول پایانی سال و شروع فصل بهار به دلیل شرایط جوی و بروز پدیده کم فشار و پرفشار در منطقه عراق و همچنین با توجه به کم بارشی در این منطقه رخ می دهد.

وی با بیان اینکه برآورد دقیق و مشخصی از خسارات ریزگردها در کشورمان نداریم، بیان داشت: با این حال خسارات گرد و غبار در استانهای مختلف کشور عمده بوده است.

خسارت گرد و غبار به پالایشگاهها و نیروگاهها

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در بسیاری از استانهای درگیر با این پدیده، خسارات به اراضی کشاورزی، باغات، مراتع و کوهستانهای جنگلی را به خصوص در استانهای حاشیه زاگرس داشته ایم.

وحدتی ادامه داد: همچنین ریزگردهای عربی خساراتی را به پالایشگاهها و نیروگاههای کشورمان در مناطق درگیر با این پدیده وارد کرده است.

وی با اشاره به تدوین آئین نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در سال 88، عنوان کرد: این آئین نامه به یکسری اصلاحات نیاز داشت که این اصلاحات در حال انجام است.

روند بیابان زدایی در کشور عراق به دلیل حضور اشغالگران کند است

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برنامه های سازمان محیط زیست برای بیابان زدایی در یک میلیون هکتار از اراضی عراق، گفت: وزارت محیط زیست و وزارت کشاورزی عراق در حال پیگیری برای جذب اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح هستند.

وحدتی با تاکید بر اینکه متاسفانه روند کار در این زمینه از سوی کشور عراق کند است، عنوان کرد: این روند کند به دلیل اشغالگری و مسائل سیاسی است که در این کشور وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با پایان اشغالگری در کشور عراق از سال آینده و شروع سال جدید میلادی کار بیابان زدایی در کشور عراق شروع شود.

شناسایی کانونهای داخلی منشا گرد و غبار

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در راستای اجرای طرح یاد شده کار به صورت پایلوت در هفت هزار هکتار از اراضی هفت استان عراق که مستعد پدیده گرد و غبار هستند آغاز خواهد شد.

وحدتی همچنین از شناسایی کانونهای داخلی که پدیده ریزگردها را تشدید می کند خبر داد و گفت: این کانونها در استانهای خوزستان، اصفهان، کرمان، یزد و حاشیه استان ایلام شناسایی و در اولویت اجرای برنامه های لازم قرار گرفته اند.