فرهنگیان میناب خواستار برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قربانی شدن پنج معلم در دلخراش ترین حادثه دو روز گذشته در محور میناب به بندر کرگان با یک دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق، فرهنگیان شهرستان میناب صبح دوشنبه با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار رسیدگی جدی و برخورد قاطعانه با هنجارشکنان به ویژه رانندگان خودروهای حامل سوخت قاچاق، اتباع بیگانه و مشروبات الکلی شدند.

در تجمع فرهنگیان میناب تجمع کنندگان، اجتماع و حضور خودرا به دور از هرگونه هدف سیاسی عنوان کردند و افزودند: این اجتماع صرفا در راستای مبارزه با هنجار شکنی و تخلفات علنی است که توسط عده ای خاطی صورت می گیرد.

برخی از فرهنگیان این حرکت را اقدامی خود جوش، به نفع شهرستان و در حمایت از امنیت جامعه اعلام و اظهار داشتند: مسئولان باید پاسخگوی امنیت جان، مال و ناموس مردم باشند.

در این تجمع یک نفر به نمایندگی از فرهنگیان مطالبی را پیرامون ایجاد راهکار اساسی برای حل معضل قاچاق، ایجاد بستر مناسب برای تولید اشتغال پایدار و مقابله با ناامنی مطرح کرد.

آنها همچنین نسبت به درجه بندی اخبار در شبکه های سراسری وعدم پوشش خبری علت مرگ پنج معلم مینابی در خبر سراسری صدا و سیما انتقاد و اظهار داشتند: در اخبار رسانه ملی تلف شدن یک گله گوسفند به علت برخورد کامیون مطرح می شود ولی مرگ پنج انسان که در مسیر تلاش برای پیشبرد اهداف آموزش و پروش و نظام جان خود را از دست داده اند هیچ ارزش خبری ندارد.

رئیس آموزش و پرورش میناب نیز در این جمع با مناسب خواندن این اقدام، مدیریت اداره آموزش و پرورش را محوریت رساندن پیام واعتراض فرهنگیان به گوش مسئولان دانست و از تجمع کنندگان خاضعانه درخواست متفرق شدن کرد و خواهان رفتن فرهنگیان به کلاس درس شد.

امام جمعه میناب با حضور در بین تجمع کنندگان گفت: آنچه شما اکنون به خاطر آن جمع شده اید درد و دغدغه من نیز است و با توجه به اینکه شهر میناب به عنوان دومبن شهر استان با کمبود معلم مواجه است و نیز به لحاظ از دست رفتن پنج انسان بی گناه و سرمایه نظام از صمیم قلب متاسف و متاثر می باشم اما ما باید هوشیار باشیم که دشمنان از حرکت بزرگ انجام شده که منشا آن مرگ این عزیزان است به نفع خود بهره برداری نکنند.

حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر با بیان اینکه مردم شرق استان دیگر از وقوع این دسته حوادث تعجب نمی کنند، ادامه داد: اینجانب بارها از طریق تریبون نماز جمعه در رابطه با ریشه یابی و از بین بردن زمینه های قاچاق در شهرستان تذکر داده و خواستار برخورد قاطعانه با عوامل آن شده ام.

وی افزود: شهروندان قانون مدار در میناب توسط پلیس راهور با برخورد سختگیرانه مواجه هستند در حالیکه قاچاقچیان، متخلفان و قانوشکنان به راحتی در شهر تاخت و تاز می کنند.

وی ادامه داد: پلیس باید هوشیار باشد و هر برخوردی را متناسب با تخلف صورت گرفته انجام دهد.

وی اضافه کرد: آمار تصادفات اخیر ناشی از برخورد خودروهای قاچاق سوخت در حال جمع آوری است که به زودی در خصوص آن صحبت و پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.

فرماندار میناب که از ساعات نخست صبح امروز برای شرکت در جلسه پیرامون بررسی و چاره اندیشی در خصوص همین موضوع به فرماندهی انتظامی شهرستان رفته بود، پس از حضور دو ساعته تجمع کنندگان در مقابل فرمانداری به میان آنها آمد و گفت: من خود را در این غم بزرگ شریک می دانم و از تمام ظرفیتها برای مقابله با آن چه جان مردم را تهدید می کند استفاده خواهم کرد.

مسعود قانعی فرد افزود: مشکلات یک روزه به وجود نیامده ولی با تشکیل کمیته های بررسی و جلسات متعدد شورای تامین طی دو روزه اخیر به صورت ویژه برای مقابله با معضل قاچاق در همه زمینه ها تدابیری اتخاذ شده که مردم ظرف یک هفته آینده بخشی از نتایج آن را خواهند دید.

وی با اشاره به اینکه مردم دین خود را نسبت به نظام ادا کرده اند، خطاب به فرهنگیان گفت: مطمئن باشید بنده و همکارانم برای خدمتگذاری به مردم شهرستان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسی در هر جایگاهی که باشد به مردم ظلم کند.

این تجمع با حضور حدود 200 نفر از فرهنگیان زن و مرد شهرستان میناب صورت گرفت و سه ساعت به طول انجامید.