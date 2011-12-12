مانور آزمایشی انتخابات در بندرگز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری افزود: این مانور نوزدهم و بیستم آذر ماه به مدت دو روز برگزار شد.

فرماندار شهرستان بندرگز اظهار داشت: برگزاری انتخابات در این مانور با استفاده از سیستم جامع انتخابات وزارت کشور انجام شد.



وی افزود: در این مانور تمام فرآیند انتخابات از ابتدای نام نویسی داوطلب، تعیین هیئت اجرایی، انتخابات معتمدان محلی، تعیین اعضای صندوق تا مرحله شمارش و تجمیع آرای بصورت آزمایشی انجام شد.



گفتنی است علیرضا عسگری فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز با حضور در دبیرخانه ستاد انتخابات شهرستان از فرآیند مانور برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازدید و در جریان فعالیتها قرارگرفت.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.