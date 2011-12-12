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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

عسگری خبر داد:

مانور آزمایشی انتخابات در بندرگز برگزار شد

مانور آزمایشی انتخابات در بندرگز برگزار شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات بندرگز از برگزاری مانور نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری افزود: این مانور نوزدهم و بیستم آذر ماه به مدت دو روز برگزار شد.

فرماندار شهرستان بندرگز اظهار داشت: برگزاری انتخابات در این مانور با استفاده از سیستم جامع انتخابات وزارت کشور انجام شد.

وی افزود: در این مانور تمام فرآیند انتخابات از ابتدای نام نویسی داوطلب، تعیین هیئت اجرایی، انتخابات معتمدان محلی، تعیین اعضای صندوق تا مرحله شمارش و تجمیع آرای بصورت آزمایشی انجام شد.

گفتنی است علیرضا عسگری فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز با حضور در دبیرخانه ستاد انتخابات شهرستان از فرآیند مانور برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازدید و در جریان فعالیتها قرارگرفت.
 
بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1481553

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