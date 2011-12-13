دکتر حسن فتحی در مورد اخلاق شهروندی و تعریف آن به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد لازمه اخلاق شهروندی پیوند میان اخلاق و سیاست است، در واقع مراعات آنچه که اصول اخلاقی می‎نامیم در ارتباط با همنوعان خود در حیاط مدنی الزامی است.

استاد گروه اخلاق دانشگاه تبریز در مورد اینکه اخلاق شهروندی را به چه حوزه‎هایی می‎توان تعمیم داد نیز گفت: اگر این نگاه را داشته باشیم که انسان انسانیت خود را وامدار حیات مدنی است در آن صورت تقریبا تمام خصایل اخلاقی بنوعی با دیگران ارتباط می یابد .

وی یادآور شد: حتی شخصی‎ترین اوصاف نیز با توجه به اینکه فردی در داخل یک جامعه هستیم آنجا تأثیر جمعی خواهد داشت. بنابراین از عدالت گرفته تا سلامت روانی حتی به این معنا که آدم خوش باشد و لبخند برلبان داشه باشد همه اینها در داخل و سیطره اخلاق شهروندی جای می گیرد.

محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق د ر مورد اینکه رعایت نکات اخلاق شهروندی از سوی رانندگان تا چه حد و به چه شکل در کاهش تصادفات و ترافیک شهری مؤثر است گفت: صد درصد تأثیر مثبت دارد، یک بار از مسئولین راهنمایی و رانندگی شنیدم که ما بیرون ماشین خیلی خوش اخلاق‌تر از زمانی هستیم که درون ماشین می‎نشینیم. بطور قطع مراعات حقوق همدیگر تأثیر مثبت فراوان در حل این مشکل دارد.

وی افزود: رانندگان و عابرین پیاده و رعایت اخلاق و حقوق شهروندی از جانب آنها تنها بخشی از این قضیه است درحالیکه بخش دیگر مربوط به زیرساختهای فیزیکی و قانونی و آنچه که در آمد و شدهای شهری جاری و موثر هستند می‏باشد. اما مراعات اخلاق شهروندی در پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی تا حد زیادی از این آسیبها می‎کاهد.