  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

در علی آباد/

6 بازی در روز اول مسابقات والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد انجام شد

6 بازی در روز اول مسابقات والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد انجام شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: شش بازی در روز مسابقات والیبال برادران منطقه 10دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از روز یکشنبه با شرکت 9 تیم در علی آبادکتول آغاز شد.

در پایان نخستین روز از مسابقات والیبال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در سه بازی اول تیمهای گرمسار، علی آبادکتول و گرگان  با نتیجه دو بر صفر به ترتیب بر تیمهای سمنان، شاهرود و گنبد کاووس غلبه کردند.

همچنین در سه بازی دوم این سری از مسابقات تیمهای دامغان و علی آبادکتول به ترتیب با نتیجه دو بر صفر بر تیمهای شاهرود و گرمسار به پیروزی رسیدند.
 
تیم بندرگز با نتیجه دو بر یک تیم آزادشهر را شکست داد.
 
گفتنی است در این مسابقات بیش از 108 بازیکن در قالب 9 تیم به رقابت خواهند پرداخت.
کد مطلب 1481565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها