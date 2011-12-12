6 بازی در روز اول مسابقات والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از روز یکشنبه با شرکت 9 تیم در علی آبادکتول آغاز شد.

در پایان نخستین روز از مسابقات والیبال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در سه بازی اول تیمهای گرمسار، علی آبادکتول و گرگان با نتیجه دو بر صفر به ترتیب بر تیمهای سمنان، شاهرود و گنبد کاووس غلبه کردند.

همچنین در سه بازی دوم این سری از مسابقات تیمهای دامغان و علی آبادکتول به ترتیب با نتیجه دو بر صفر بر تیمهای شاهرود و گرمسار به پیروزی رسیدند.

تیم بندرگز با نتیجه دو بر یک تیم آزادشهر را شکست داد.

گفتنی است در این مسابقات بیش از 108 بازیکن در قالب 9 تیم به رقابت خواهند پرداخت.