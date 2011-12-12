جرایم رانندگی هفت برابر افزایش می یابد

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی از اول دی ماه جاری جرایم رانندگی بسیاری از تخلفات سه تا هفت برابر افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: با اجرای این قانون امنیت راهها و امنیت حمل و نقل افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

سردار چناریان با اشاره به اینکه اجرای این قانون در مرحله اول کاهش خوبی در سوانح رانندگی داشته است، افزود: مرحله دوم این ماده قانونی افزایش جریمه ها را یکی از اقدامات مهم برای توسعه امنیت ترافیکی می داند و تمام تلاش پلیس این است که در حق مردم کوچکترین اجحافی نشود.

وی اظهار داشت: دوره آموزشی برای تمام افسران اخطاریه نویس و مسئولین راهنمایی رانندگی شهرستانها در مرکز استان در حال برگزاری است و بر نحوه رسیدگی به جرایم به شدت نظارت می شود.

سردار چناریان از ایجاد هشت دفتر رسیدگی به شکایات مردمی در بحث تخلفات خبر داد و گفت: مردم باید از قبل توسط رسانه ها در این بحث آگاهی کامل پیدا کنند.

این مسئول انتظامی بیان داشت: مردم می توانند در مورد هر تخلف یا مسئله رانندگی می توانند به این شعب مراجعه کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی بحث نکات منفی است که با احتساب آن و رسیدن حد نصاب 30 نمره منفی، گواهی نامه فرد را توقیف و حق رانندگی برای مدت شش ماه از فرد خاطی گرفته می شود.

سردار چناریان گفت: 60 راننده در استان کرمان در انتظار توقیف گواهی نامه خود قراردارند و امروز نیز 10نفرگواهی نامه هایشان توقیف شده است.

وی ادامه داد: این افراد اگر در این مدت رانندگی کنند خودرو آنها به پارکینگ می رود و جریمه های چند صد هزارتومانی در انتظار آنها خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی در استان کرمان در مرحله اول 24 درصد آمار تلفات رانندگی را کاهش داده است و به عبارتی علیرغم کاهش نیافتن تصادفات از شدت تصادفات کاسته شده است.



